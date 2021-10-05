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「共機擾台造成人民嚴重反感」　邱太三要共軍知所警惕

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陸委會主委邱太三堵訪 共機擾台相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸解放軍近期頻繁擾台，根據國防部統計，共軍4日共派出56架共機擾台，10月至今更已經累計149架次。對此，陸委會主委邱太三5日表示，共機擾台嚴重衝擊兩岸的和平與穩定，也造成台灣人民嚴重的反感，他認為共軍應該要知所警惕，而且要自我克制。

行政院長蘇貞昌5日率領內閣團隊赴立法院，進行施政報告總質詢，邱太三會前受訪時表示，共機在近期不斷地大量侵擾台灣，嚴重衝擊到兩岸的和平跟穩定，更影響整個東亞地區的區域安全與和平。

邱太三說，他認為共軍應該要體認到，這樣的作為嚴重國際和平的規約，而且也造成台灣人民嚴重的反感，共軍應該要知所警惕，而且要自我節制，政府嚴密掌控共機的動態，而且都做適切應處，台灣跟周邊國家也有很多相互的合作機制，希望能夠維持亞太地區的和平跟穩定。

邱太三強調，總統蔡英文從2016年就職到現在，一直都認為兩岸要有一個積極協商的溝通管道，只要是在民主對等、和平對話的原則之下，台灣都很樂意跟大陸方面做任何溝通，不管是在經貿上的議題，或者是相互維護兩岸的和平穩定，我們都很樂意。

邱太三分析，從整體外在的情勢來看，中國的崛起帶來整個國際社會的疑慮，甚至感受到一定程度的威脅，周邊國家為了維護整個亞太地區的和平穩定，確實也跟台灣有比較多聯繫的機制。

邱太三指出，中國在整個在軍事戰力上不斷提升，確實也有在演訓上的必要跟需求，基本上應該是為了10月1日的國慶，「他們的領導人應該是要向國人彰顯，他們整體軍事、國力的提升」，這也是他們10月1日國慶比較重要的項目。

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