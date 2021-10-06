iFit董座「姦情照」曝光小三正面！　股東會上遭洗臉

▲謝銘元（左）被目擊與小三陳麗文（右）一起進出同居處，行徑高調。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

以「電商神鵰俠侶」共創電商銷售奇蹟的謝銘元、陳韻如夫妻，曾如影隨形接受媒體專訪，分享創業經驗，情濃時神仙眷侶的形象，羨煞旁人，不料，去年卻傳出兩人感情生變，謝銘元外遇同居小三，不但開除陳韻如執行長職務，還將小三安插進公司，種種行為引發股東提出質疑。

上週五，經營「iFit愛瘦身」品牌的艾絲資訊公司召開股東會、改選董監事，會中有股東質疑公司人資主管不夠專業，惹怒了董事長兼執行長謝銘元，因為該主管正是他的小三。為了護航，謝以「她是外包人資顧問、算薪水不需專業」等理由回應，尷尬的是，謝妻陳韻如當時也以股東身分列席會議。

更尷尬的是，一名大股東還在會中提交聲明，痛批謝銘元去年外遇被抓包，竟開除自己的老婆、執行長陳韻如，罔顧公司治理、股東權益，並強調當初是基於陳對公司的規畫管理、看好未來發展，才會投資，要求讓陳復職。雖然最後董監事選舉，謝仍掌握過半席次，公司還是在謝的掌控中，但陳也如願當選董事，為奪回經營權邁出第一步。

本刊調查，被稱為電商界神鵰俠侶的謝銘元、陳韻如，2012年創設「iFit愛瘦身」臉書粉絲團，透過輕鬆的圖文、影音內容推廣健康瘦身概念，吸引百萬粉絲追蹤，他們一開始透過團購方式販售瘦身產品，成立第一年就突破6千萬元營收，之後乘勝追擊，推出壓力褲、蒟蒻麵等自有商品，也創下驚人銷量。

2013年，二人結婚，夫妻一路打拼，艾絲資訊也從原本的5人小公司，擴張成有2百名員工、22家實體門市的知名電商。對此，謝銘元曾說：「iFit沒有我可能只是慢一點，但沒有Alice（陳韻如），就沒有iFit！Alice是我最成功的投資，事業和人生都是！」

謝銘元與陳韻如婚後，一直住在陳的娘家，2018年，陳生下女兒，謝的性情卻漸漸轉變，甚至經常暴怒、大吼。去年2月間，新冠肺炎疫情升高，謝在家中咳嗽，陳考量女兒還小，請丈夫戴上口罩，不料卻引發謝不滿，謝最後甚至搬離住處，二人開始分居。去年7月，陳意外在丈夫電腦中，發現驚人內幕，原來謝竟與陳的好友外遇同居，二人還互傳「愛你、回來記得抱我一下」等親密簡訊。



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