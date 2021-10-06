　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

iFit董座「姦情照」曝光小三正面！　股東會上遭洗臉

謝銘元（左）被目擊與小三陳麗文（右）一起進出同居處，行徑高調。（讀者提供）

▲謝銘元（左）被目擊與小三陳麗文（右）一起進出同居處，行徑高調。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以「電商神鵰俠侶」共創電商銷售奇蹟的謝銘元、陳韻如夫妻，曾如影隨形接受媒體專訪，分享創業經驗，情濃時神仙眷侶的形象，羨煞旁人，不料，去年卻傳出兩人感情生變，謝銘元外遇同居小三，不但開除陳韻如執行長職務，還將小三安插進公司，種種行為引發股東提出質疑。

上週五，經營「iFit愛瘦身」品牌的艾絲資訊公司召開股東會、改選董監事，會中有股東質疑公司人資主管不夠專業，惹怒了董事長兼執行長謝銘元，因為該主管正是他的小三。為了護航，謝以「她是外包人資顧問、算薪水不需專業」等理由回應，尷尬的是，謝妻陳韻如當時也以股東身分列席會議。

更尷尬的是，一名大股東還在會中提交聲明，痛批謝銘元去年外遇被抓包，竟開除自己的老婆、執行長陳韻如，罔顧公司治理、股東權益，並強調當初是基於陳對公司的規畫管理、看好未來發展，才會投資，要求讓陳復職。雖然最後董監事選舉，謝仍掌握過半席次，公司還是在謝的掌控中，但陳也如願當選董事，為奪回經營權邁出第一步。

經營iFit的艾絲資訊公司10月1日召開股東會，創辦人謝銘元（左）會後與妻子不歡而散。（讀者提供）

本刊調查，被稱為電商界神鵰俠侶的謝銘元、陳韻如，2012年創設「iFit愛瘦身」臉書粉絲團，透過輕鬆的圖文、影音內容推廣健康瘦身概念，吸引百萬粉絲追蹤，他們一開始透過團購方式販售瘦身產品，成立第一年就突破6千萬元營收，之後乘勝追擊，推出壓力褲、蒟蒻麵等自有商品，也創下驚人銷量。

2013年，二人結婚，夫妻一路打拼，艾絲資訊也從原本的5人小公司，擴張成有2百名員工、22家實體門市的知名電商。對此，謝銘元曾說：「iFit沒有我可能只是慢一點，但沒有Alice（陳韻如），就沒有iFit！Alice是我最成功的投資，事業和人生都是！」

iFit愛瘦身是知名電商，擁有百萬粉絲，年營收破億元。（翻攝iFit官網）

謝銘元與陳韻如婚後，一直住在陳的娘家，2018年，陳生下女兒，謝的性情卻漸漸轉變，甚至經常暴怒、大吼。去年2月間，新冠肺炎疫情升高，謝在家中咳嗽，陳考量女兒還小，請丈夫戴上口罩，不料卻引發謝不滿，謝最後甚至搬離住處，二人開始分居。去年7月，陳意外在丈夫電腦中，發現驚人內幕，原來謝竟與陳的好友外遇同居，二人還互傳「愛你、回來記得抱我一下」等親密簡訊。


更多鏡週刊報導
【電商名人護小三2】她引狼入室賠了老公　囂張小三偷吃人夫沒在怕
【電商名人護小三3】公司搖搖欲墜求妻回任　夫竟厚顏加碼護小三
【電商名人護小三】開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝
快訊／告別籃球職業生涯　「鬥牛士」賈索宣布退役
23歲妹不知道爸媽收入！打開帳戶驚見「6位數」：我嚇到了
瞎妹錯認海神PO文炫「瑪莎拉蒂好帥」　2千人笑瘋：這瑪莎他弟
快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆
渣夫！新婚12天約砲女網友　小三IG炫「包整晚兩發」
快訊／宜蘭5人赴「蜜月灣衝浪」！　1男失聯搜救中
女大生幫擋酒醉倒慘遭性侵　包浴巾哭著衝櫃台求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆　

快訊／宜蘭5人赴「蜜月灣衝浪」！1男突失聯　警消出艇搜救中

iFit董座「姦情照」曝光小三正面！　股東會上遭洗臉

小秘書跪董娘求饒！　用「夫人閨密」招牌吸金3000萬挨告

電商圈「神鵰俠侶」破裂　開除正宮插小三！iFit爆姦情

渣夫！新婚12天約砲女網友　小三IG炫「包整晚兩發」

挖眼案6天只道歉一次挨轟　潘孟安低調赴醫院探視女店員

妻傳訊陌生男「你一半就不行了」對話曝光　人夫驚揭真相

等了148天！新北15家KTV終於復業了　歌友爽嗨：期待很久了

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆　

快訊／宜蘭5人赴「蜜月灣衝浪」！1男突失聯　警消出艇搜救中

iFit董座「姦情照」曝光小三正面！　股東會上遭洗臉

小秘書跪董娘求饒！　用「夫人閨密」招牌吸金3000萬挨告

電商圈「神鵰俠侶」破裂　開除正宮插小三！iFit爆姦情

渣夫！新婚12天約砲女網友　小三IG炫「包整晚兩發」

挖眼案6天只道歉一次挨轟　潘孟安低調赴醫院探視女店員

妻傳訊陌生男「你一半就不行了」對話曝光　人夫驚揭真相

等了148天！新北15家KTV終於復業了　歌友爽嗨：期待很久了

臺灣智慧機械前進米蘭EMO　展現「智」造新趨勢

塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

告別24年職業生涯　「鬥牛士」賈索正式自籃球賽場退役

文青錶換季配楓紅錶帶　DW極簡面盤好氣質取勝

威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝

徐若熙重返一軍力抗猛獅打線　飛利士挑戰對味全龍3連勝

台灣民意／政黨感情溫度　「藍下白上」民眾黨超越國民黨

2021台南將軍吼音樂節來了！有6分鐘煙火秀　每場限3500人採預約制

她誦唱大悲咒版圓周率　秒變圓寂率「魔性超渡」700萬名網友

陸瘋傳「25人封殺名單」趙薇排第一個！　 2台灣男星被列入

社會熱門新聞

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

台大學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控延誤就醫

遭挖眼女店員大哥改口　今重開帳戶接受捐款

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

遭挖眼女店員出院時間曝　健保以外高雄長庚全包了

遊覽車司機遭控撞女學生肇逃！怒PO玩命影片反擊

「僅限這層樓」金錢豹即起營業　酒客哀號

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

妻傳訊陌生男「你一半就不行了」對話曝　人夫揭真相

北宜重機當警車塑膠　完全殺彎直接超

獨／重回牙叉奪命現場！堆高機打橫卸貨

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

統神看到Toyz「舔嘴唇」被網點醒　曝遣返送機意願

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

獅子山最快今生成　圓規恐接力威脅更大！模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面