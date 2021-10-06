　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《魷魚遊戲》激辣女兵！　安希「爆乳對決」Queen Dami網凍未條

▲▼想玩！魷魚遊戲士兵爆乳對決　網友吶喊：被掃射也甘願。（圖／翻攝自安希、Queen Dami Instagram）

▲安希（左）扮演主管階級符號士兵，韓國的Queen Dami也玩cosplay。（圖／翻攝自Queen Dami Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，除了外媒、名人爭相討論和各種梗圖出爐，裡面角色和制服也成為網紅cosplay的對象，JKF女郎安希和韓國直播主Queen Dami不只cosplay，還把劇中冷血管理玩家的符號士兵，扮成讓粉絲熱血沸騰的超性感士兵，視覺衝擊震暈網友，「死在妳手上...我可以...」。

安希2日在Instagram上PO出組圖，嬌喊「誰要來玩遊戲...吃魷魚絲遊戲...」，她表示身上這套符號階級士兵的服裝是助理在前一天幫忙完成的，感謝助理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼想玩！魷魚遊戲士兵爆乳對決　網友吶喊：被掃射也甘願。（圖／翻攝自安希、Queen Dami Instagram）

▲▼網友被安希辣翻。（圖／翻攝自安希、Queen Dami Instagram）

▲▼想玩！魷魚遊戲士兵爆乳對決　網友吶喊：被掃射也甘願。（圖／翻攝自安希、Queen Dami Instagram）

網友發現安希的士兵臉罩符號是正方形，而正方形在劇中代表士兵的管理階層，「好高級」；安希則回，「當然啊，我一定要大的。」另外還有網友回，「死在妳手上...我可以」、「太強了我要參加」、「好辣好辣」。

▲▼想玩！魷魚遊戲士兵爆乳對決　網友吶喊：被掃射也甘願。（圖／翻攝自安希、Queen Dami Instagram）

▲Queen Dami扮符號士兵持槍擺拍。（圖／翻攝自Queen Dami Instagram）

不只台灣JKF女郎cosplay，韓國的Queen Dami也是撩落去，穿上粉紅色激辣運動服大秀乳溝，燈光還打成與劇裡豐富顏色呼應的粉紅色，同樣看得網友鼻血直流。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
獅子山颱風最快今生成　「圓規」恐接力威脅更大！模擬路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媳婦剛生完　「好婆婆」見面第一句話！被指傷口上灑鹽

《魷魚遊戲》激辣女兵！　安希「爆乳對決」Queen Dami網凍未條

金錢豹3樓「自助KTV」明天復業　豪華包廂曝光

第十輪今開打　第9類年輕族群不滿「被跳過」！指揮中心給答案

東區德道歉！　還原「龍龍被X過個性扭曲」現場：在這邊說聲抱歉

獅子山颱風最快今生成　「圓規」恐接力威脅更大！模擬路徑曝

23歲妹不知道爸媽收入！打開帳戶驚見「6位數」：我嚇到了

快訊／清大學生會長黃筠甯辭職：我欠全清大人一個道歉

好市多洗髮精貼2張標籤！人妻一撕才知「已經過期」　賣場回應了

統神宣布「統椅之戰落幕」！看到Toyz「舔嘴唇」被網友點醒

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

媳婦剛生完　「好婆婆」見面第一句話！被指傷口上灑鹽

《魷魚遊戲》激辣女兵！　安希「爆乳對決」Queen Dami網凍未條

金錢豹3樓「自助KTV」明天復業　豪華包廂曝光

第十輪今開打　第9類年輕族群不滿「被跳過」！指揮中心給答案

東區德道歉！　還原「龍龍被X過個性扭曲」現場：在這邊說聲抱歉

獅子山颱風最快今生成　「圓規」恐接力威脅更大！模擬路徑曝

23歲妹不知道爸媽收入！打開帳戶驚見「6位數」：我嚇到了

快訊／清大學生會長黃筠甯辭職：我欠全清大人一個道歉

好市多洗髮精貼2張標籤！人妻一撕才知「已經過期」　賣場回應了

統神宣布「統椅之戰落幕」！看到Toyz「舔嘴唇」被網友點醒

新婚12天渣夫約砲女網友！小三IG炫「包整晚兩發」　荒謬全文曝光

挖眼案6天只道歉一次挨轟　潘孟安低調赴醫院探視女店員

媳婦剛生完　「好婆婆」見面第一句話！被指傷口上灑鹽

老是忍不住吃零食？有助減肥的4個生活習慣　第一招立刻有效

《魷魚遊戲》激辣女兵！　安希「爆乳對決」Queen Dami網凍未條

金錢豹3樓「自助KTV」明天復業　豪華包廂曝光

妻傳訊陌生男「你一半就不行了」對話曝光　人夫驚揭真相

第十輪今開打　第9類年輕族群不滿「被跳過」！指揮中心給答案

6.5億人出遊都想玩！　直擊獨家園區功夫熊貓、變形金剛吸金上億　　

登峰造極青年籃球邀請賽　HBL男、女強權登場亮相

拖吊車「沒收支架」就進加油站　插爆收費亭...站長遭玻璃劃傷頭

生活熱門新聞

冰箱「放這6地方」GG了！命理師曝淒慘下場

統神看到Toyz「舔嘴唇」被網點醒　曝遣返送機意願

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」

快訊／清大學生會長黃筠甯辭職：欠全清大人一個道歉

「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻了

高雄券提前完成配送！8日無時差發放

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

國中清寒妹領補助！班導師嗆：這拿來做班費

產檢被要求AA制！她淚曝與老公薪水差距

線上解題問「這個」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2人」太大氣

新竹好市多停車收費　假日周邊塞爆

更多熱門

相關新聞

他痛批山寨《魷魚遊戲》制服：中國要學會尊重

他痛批山寨《魷魚遊戲》制服：中國要學會尊重

韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，劇中具有代表性的綠色滾白邊運動服卻出現被山寨現象，紛紛出現在中國境內電商平台上。對此，南韓誠信女子大學教授Kyung Duk Seo在臉書痛斥，中國不只泡菜、人參雞湯、韓服的起源要說成中國的，就連《魷魚遊戲》在中國境內都是非法下載盛行，甚至直接拿主角李政宰的劇照來販賣山寨的運動服，他認為這些都是不懂得尊重的行為。

漫威名導揭追《魷魚遊戲》1關鍵掀議

漫威名導揭追《魷魚遊戲》1關鍵掀議

《魷魚遊戲》導演曝第二季計畫「關鍵人物是他們」遊戲曝光

《魷魚遊戲》導演曝第二季計畫「關鍵人物是他們」遊戲曝光

安希cos《魷魚遊戲》！　「雙峰夾細長條」網暴動參加

安希cos《魷魚遊戲》！　「雙峰夾細長條」網暴動參加

台灣版「魷魚遊戲」！網驚：從沒聽過這遊戲

台灣版「魷魚遊戲」！網驚：從沒聽過這遊戲

關鍵字：

Queen Dami安希魷魚遊戲cosplayJKF

讀者迴響

熱門新聞

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

冰箱「放這6地方」GG了！命理師曝淒慘下場

統神看到Toyz「舔嘴唇」被網點醒　曝遣返送機意願

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

名模「倒立懸浮空中」嚇死人　網一看全跪了

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」

快訊／清大學生會長黃筠甯辭職：欠全清大人一個道歉

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面