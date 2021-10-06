《魷魚遊戲》激辣女兵！　安希「爆乳對決」Queen Dami網凍未條

▲安希（左）扮演主管階級符號士兵，韓國的Queen Dami也玩cosplay。（圖／翻攝自Queen Dami Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，除了外媒、名人爭相討論和各種梗圖出爐，裡面角色和制服也成為網紅cosplay的對象，JKF女郎安希和韓國直播主Queen Dami不只cosplay，還把劇中冷血管理玩家的符號士兵，扮成讓粉絲熱血沸騰的超性感士兵，視覺衝擊震暈網友，「死在妳手上...我可以...」。

安希2日在Instagram上PO出組圖，嬌喊「誰要來玩遊戲...吃魷魚絲遊戲...」，她表示身上這套符號階級士兵的服裝是助理在前一天幫忙完成的，感謝助理。

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▲▼網友被安希辣翻。（圖／翻攝自安希、Queen Dami Instagram）

網友發現安希的士兵臉罩符號是正方形，而正方形在劇中代表士兵的管理階層，「好高級」；安希則回，「當然啊，我一定要大的。」另外還有網友回，「死在妳手上...我可以」、「太強了我要參加」、「好辣好辣」。

▲Queen Dami扮符號士兵持槍擺拍。（圖／翻攝自Queen Dami Instagram）

不只台灣JKF女郎cosplay，韓國的Queen Dami也是撩落去，穿上粉紅色激辣運動服大秀乳溝，燈光還打成與劇裡豐富顏色呼應的粉紅色，同樣看得網友鼻血直流。