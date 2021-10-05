台灣版「魷魚遊戲」！他舉5經典款...　網驚：從沒聽過這遊戲

▲韓劇《魷魚遊戲》大爆紅，台灣也掀起「童年經典遊戲」的討論。（圖／翻攝自Instagram／Netflix Korea）

實習記者黃品臻／綜合報導

韓劇「魷魚遊戲」大爆紅，劇中以韓國童年遊戲作為「死亡篩選」的比賽項目，也讓劇迷們大喊編劇太神。就有一名網友好奇，韓國有魷魚遊戲、椪糖之類的經典兒童遊戲，不知道台灣有沒有大家認為的經典遊戲。

一名網在Dcard以「台灣經典的童年遊戲???」為題發文，表示看到有人在討論台灣的童年遊戲有什麼，想到韓國有經典的兒童遊戲，「那台灣有什麼兒時遊戲擁有稱之為經典的地位呢？」

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原PO舉了5個例子，第一個是紅綠燈，「這真的是小朋友初次社交經典遊戲，幾乎人人都會玩，只要你有一雙腿跟一雙手，就可以透過這款遊戲跟所有小朋友打成一片」。第二種是大風吹，不僅是個用屁股搶椅子的刺激遊戲，原PO還提及在大風吹中一定會出現的題目就是「戴眼鏡的人、有長髮的人」。

第三種遊戲是老鷹抓小雞，這遊戲又被稱作鬼抓人，不過若遇到「雞」隊伍很短，就真的很難抓到人。第四個是躲避球，原PO提及，「小學下課必玩的神Game之一，要是打得很好會被全班同學膜拜成神，會被一堆女生暗戀的秀技遊戲。」

最後一種是閃電布丁，原PO表示這遊戲算是紅綠燈的變體，滿經典的但還是略輸紅綠燈一籌，而且南北還有「閃電布丁」、「閃電DD」的不同用語。原PO也好奇詢問網友們，「不知道大家還能舉出有哪些童年遊戲跟魷魚遊戲一樣經典呢？」

▲童年遊戲「閃電布丁」在不同地區有不同用語。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，網友們也熱烈回應，紛紛留言，「怎麼可以忘記梅花梅花幾月開花」，獲得800多個網友熱烈迴響。其他如「殭屍的殭屍的殭屍ㄘㄟˋ，還有城門城門雞蛋糕」、「大白鯊！」、「牆壁鬼，國小一下課都衝到穿堂，最慢到的當鬼」、「海帶呀海帶」、「123木頭人」、「紅綠燈之後還有一個進化版，自由燈，可以自己喊紅綠」。