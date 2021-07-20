飛來橫禍！託運車下坡「一個甩尾」10台車連環撞　3名老人遭輾斃

▲南韓全羅南道麗水市託運車下坡時意外翻覆，造成十字路口10輛車連環擦撞。（圖／麗水消防署）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅南道麗水市今（20）日上午發生嚴重的連環追撞車禍，一輛載著6台轎車的託運車在下坡右轉的過程中，託運車上的轎車不慎翻滾而下，造成10輛轎車發生連環追撞，由於事發路口鄰近商圈與市場，導致3死9傷的慘劇，正在執行公共勞務的老人不幸慘死。

根據《韓聯社》報導，當地時間20日上午8時56分，全羅南道麗水市光武洞某十字路口發生連環追撞車禍，託運車在下坡右轉時，由於速度過快、反應不及，造成檯架上的轎車翻滾而下，造成十字路口上的10多台車輛發生連環擦撞，最後才停了下來，準備過馬路的6名行人遭遇橫禍，導致80歲、72歲、73歲等3名老人不幸被輾斃。

報導指出，當時共有11人在執行「美麗村落整備事業」公共勞務，從上午8時起分組除雜草、清掃垃圾，不料卻在過程中遭遇憾事，傷者分別送往麗水全南醫院、第一醫院治療。

目擊者心有餘悸地表示，「事發當下突然聽到『匡』，就好像是爆炸聲般，當我走出去時才驚覺這一幕，現場如同人間煉獄。我光是看到車禍現場，心臟就不停狂跳，要靠吃藥才能稍微撫平內心震撼。」

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