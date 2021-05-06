父子墜中彰大橋1死　里長曝真相：兒載爸吃消夜出意外

▲中彰大橋溺水父找到了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、唐詠絮／台中報導

台中一對張姓父子4日晚間跳落中彰大橋，哥哥發現後急忙報警，警消人員先尋獲落水的張男，但張父卻下落不明，6日邁入第3天搜索，在距離掉落處約500公尺被發現屍體，家屬上午前往認屍，傷心難過痛哭失聲，「爸爸，我們回家吧。」

外傳父子2人是酒後發生爭執才會跳橋，當天協助搜救及報案的麗水里長陳耀墩接受電訪時表示，事實真相並非如此，事發當天張父喝了一點小酒回家，張子擔心父親的身體，還要他少喝點酒，接著怕父親餓肚子，要載他到伸港吃消夜，2父子就雙載出門。

當機車行到中彰大橋時，張父忽然想下車，張子緊隨在旁，還跟他說「不要靠近橋邊」，接著就看到張父重心不穩掉落，雙手一環抱2人便雙雙掉落橋下，當晚得知後便與漁民一起乘坐漁筏出海救人。

漁筏行進在伸手不見五指的大海中，只能不斷呼叫2父子的名字，終於聽到「唉！唉」的喘息聲，連忙將人拉起，張子獲救後還不斷嘶聲力竭喊著爸爸，陣陣哭喊著的聲音令他相當的揪心，他也稱讚張父的三個兒子都很孝順，在鄰里間受到讚揚。

上午張父的屍體被尋獲，陳耀墩也一路陪伴在側，他難過的說，失去了一個好爸爸，在母親節前夕發生這樣的憾事，對張家是一個很大的打擊，也希望外界不要再去打擾他們，還給他們一個平靜的生活。