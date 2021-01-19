浙江麗水兩棲新物種現蹤　叫聲奇特命名「百山祖角蟾」

▲浙江麗水發現的兩棲新物種－百山祖角蟾。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江麗水市今（19）日宣布發現兩棲動物新物種，命名為百山祖角蟾（Megophrys baishanzuensis）。由於該物種的生活環境對水質及植被要求極高，目前僅被發現分布於百山祖國家公園海拔約1400~1600公尺的狹窄範圍。

《澎湃新聞》報導，麗水市生態環境局2020年6月在百山祖國家公園內的溪溝中發現一種叫聲奇特的角蟾，經形態學比較和分子生物學鑒定，初步確定為新物種。隨後，由生態環境部南京環境科學研究所、中國科學院成都生物研究所撰寫的論文，在國際動物分類學權威期刊《ZooKeys》上發表，描述在發現的兩棲動物新種，因其模式產地在百山祖國家公園內，故命名為「百山祖角蟾」。

▲百山祖角蟾對生活環境地貌及水質要求極高。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸生態環境部環境科學研究所助理研究員吳延慶表示，百山祖的地質古老，且因海拔高、跨度大，為百山祖角蟾等物種形成，提供天然地理屏障，「百山祖角蟾的發現，得益於當地優良的地質地貌和優良的生態環境。」

據介紹，百山祖角蟾目前僅被發現分布於百山祖國家公園海拔1400~1600公尺的狹窄範圍，棲息環境主要為常綠闊葉林附近的山澗溪流，周邊還分布著淡肩角蟾、棘胸蛙、武夷湍蛙、秉志肥螈等兩棲動物，這些物種對溪流水質、周圍植被的要求較嚴苛。