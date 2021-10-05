4天149架共機擾台創新高！　澳洲：北京勿破壞印太安全

▲北京本月頭4天派出149架次軍機擾台。（圖／路透）



文／中央社記者丘德真雪梨5日專電

共機擾台數量10月初頻創新高，昨天有56架侵入台灣西南防空識別區是國防部去年9月中旬揭露共機動態以來，數量最多一次。澳洲政府警告中國切勿破壞印度太平洋地區安全。

北京本月頭4天派出149架次軍機擾台；根據中華民國國防部統計，10月1日至4日分別有38架、39架、16架及56架中共軍機侵擾中華民國防空識別區（ADIZ）西南部。其中4日的56架是國防部去年9月17日開始公布中共軍機動態以來，數量最多一次。

衛報（Guardian）在澳洲時間今天報導，澳洲政府警告中國切勿採取「威嚇」或「動武」等手段；澳洲政府希望維持「一個安全、繁榮，並且以規則為基礎的印度太平洋地區」。

澳洲外交暨貿易部（DFAT）一位不具名發言人表示，近日中國軍機擾台的消息，已引起澳洲政府關注。

這位發言人說，要解決台灣問題和其他地區議題的分歧，必須透過和平對話，切勿使用威嚇、動武或脅迫手段。

另外，澳洲人報（The Australian）今天刊出社論表示，隨著共機擾台日益頻繁，由美國、澳洲、印度和日本組成的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）等聯盟需要加強嚇阻中國，以便阻止中國繼續採取威嚇和脅迫手段。

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