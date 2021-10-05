　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4天149架共機擾台創新高！　澳洲：北京勿破壞印太安全

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲北京本月頭4天派出149架次軍機擾台。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨5日專電

共機擾台數量10月初頻創新高，昨天有56架侵入台灣西南防空識別區是國防部去年9月中旬揭露共機動態以來，數量最多一次。澳洲政府警告中國切勿破壞印度太平洋地區安全。

北京本月頭4天派出149架次軍機擾台；根據中華民國國防部統計，10月1日至4日分別有38架、39架、16架及56架中共軍機侵擾中華民國防空識別區（ADIZ）西南部。其中4日的56架是國防部去年9月17日開始公布中共軍機動態以來，數量最多一次。

衛報（Guardian）在澳洲時間今天報導，澳洲政府警告中國切勿採取「威嚇」或「動武」等手段；澳洲政府希望維持「一個安全、繁榮，並且以規則為基礎的印度太平洋地區」。

澳洲外交暨貿易部（DFAT）一位不具名發言人表示，近日中國軍機擾台的消息，已引起澳洲政府關注。

這位發言人說，要解決台灣問題和其他地區議題的分歧，必須透過和平對話，切勿使用威嚇、動武或脅迫手段。

另外，澳洲人報（The Australian）今天刊出社論表示，隨著共機擾台日益頻繁，由美國、澳洲、印度和日本組成的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）等聯盟需要加強嚇阻中國，以便阻止中國繼續採取威嚇和脅迫手段。

►白宮透露正在「私下處理」中共擾台　強調對台承諾堅若磐石
►56共機擾台　美國務院：強烈敦促北京停止施壓台灣

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
北市7.2萬AZ預約秒殺！轉搶新北名額　衛生局曝3原因
快訊／派出所長「被刀砍頭、脖」　送醫急救中
《天橋》導演嗆爆料金鐘評審　「沒有您我們一樣做到」
御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐
台中女請生理假　被老闆要求「帶衛生棉給學姐看」
遭挖眼女店員大哥改口！　今重開帳戶接受捐款
撿到皮夾送警局　她被告上法院「求償15萬」結果曝
《天橋》製作人認了！部分製作給大陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

勸世片爆紅！　她半夜路上見「詭異1幕」下車秒嚇壞：遇到拜託掉頭

愛妻和雙胞胎哥外遇3年　綠帽男發現真相崩潰：他婚禮還當我伴郎

4天149架共機擾台創新高！　澳洲：北京勿破壞印太安全

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐　吃多恐傷身

塔利班「夜襲IS基地」殺光所有人　火速報復清真寺爆炸案

鐵鎚殺死媽塑膠袋罩頭　男謊稱「她確診隔離」伴屍生活2個月

200公斤男首次嘿咻太High！把女友「頂過頭」　撞到破牆昏倒

臉書大當機原因揭曉！　竟是「路由器設定」更動錯誤

多國元首斂財秘辛遭爆出！他們急反駁「潘朵拉文件」　一國選舉在即

寶可夢也遭殃！遊戲「綁FB帳號」全掛點　玩家崩潰：整晚困在VR裡

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

勸世片爆紅！　她半夜路上見「詭異1幕」下車秒嚇壞：遇到拜託掉頭

愛妻和雙胞胎哥外遇3年　綠帽男發現真相崩潰：他婚禮還當我伴郎

4天149架共機擾台創新高！　澳洲：北京勿破壞印太安全

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐　吃多恐傷身

塔利班「夜襲IS基地」殺光所有人　火速報復清真寺爆炸案

鐵鎚殺死媽塑膠袋罩頭　男謊稱「她確診隔離」伴屍生活2個月

200公斤男首次嘿咻太High！把女友「頂過頭」　撞到破牆昏倒

臉書大當機原因揭曉！　竟是「路由器設定」更動錯誤

多國元首斂財秘辛遭爆出！他們急反駁「潘朵拉文件」　一國選舉在即

寶可夢也遭殃！遊戲「綁FB帳號」全掛點　玩家崩潰：整晚困在VR裡

5家「平價銀飾」質感爆棚！戴上能提亮膚色、化身個性潮男

全運會女子競技體操　丁華恬平衡木、地板項目稱霸

473萬起！Jaguar「550匹性能豹」F-Pace SVR登台　4秒破百再進化

JK羅琳新作《聖誕小豬》發行　台灣繁體中文版同步全球30國上市

鐵粉要收！全台首款「Hello Kitty韓版4D口罩」明起限量賣　

勸世片爆紅！　她半夜路上見「詭異1幕」下車秒嚇壞：遇到拜託掉頭

國慶光雕彩蛋看這裡　日媒「台灣です」原音重現、7國動物登場

鎖定美國基礎建設　美國商機日十周年活動26小時不停歇

快訊／孕婦預約莫德納2劑被告知「已混打高端」　北市緊急更正

朝野同意蘇貞昌8日重新上台備詢　民進黨團：相忍為國讓國家進步

國際熱門新聞

臉書全球死機！「它」可能是禍首

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

情侶野戰「觸怒天神」　雷擊劈垮巨樹壓毀100棟民宅

臉書大當機原因揭曉！　竟是「路由器設定」更動錯誤

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

快訊／全球當機近7小時　臉書創辦人發文道歉

臉書一團亂！　員工曝連識別證都不能刷

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

中國加入CPTPP　日本新首相岸田文雄存疑慮

FB疑數據遭刪影像曝！　專家指「人為疏失」可能性大

2歲童玩爬欄杆　下秒墜8樓慘死

潘朵拉文件曝：籃網台裔老闆蔡崇信操盤阿里巴巴IPO

更多熱門

相關新聞

「在室男」公開徵友5年　網看1條件秒懂：很難

「在室男」公開徵友5年　網看1條件秒懂：很難

澳洲一位41歲的男子5年前在網路上刊登廣告徵友，但至今為止仍然單身、找不到理想的伴侶，因此重新更新了徵友網站，不過細看他的徵友條件，也許能理解五年來沒有成功找到伴侶的原因。

共機4天149架次闖西南空域 陸委會報告：應注意中俄聯演作戰模式

共機4天149架次闖西南空域 陸委會報告：應注意中俄聯演作戰模式

北韓無視聯合國制裁持續發展核武！

北韓無視聯合國制裁持續發展核武！

美國務院稱共機「軍事挑釁」 陸：中國的台灣輪不到美國說三道四

美國務院稱共機「軍事挑釁」 陸：中國的台灣輪不到美國說三道四

共機擾台、國民黨五度杯葛　范雲曝內心感受

共機擾台、國民黨五度杯葛　范雲曝內心感受

關鍵字：

共機台灣澳洲紐澳要聞軍武大陸軍武台灣軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

當機1小時　臉書在推特回應了

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

臉書全球死機！「它」可能是禍首

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面