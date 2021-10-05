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美國務院稱共機「軍事挑釁」　華春瑩：中國的台灣輪不到美國說三道四

▲▼共軍派殲7、殲16擾台。（圖／國防部提供）

▲解放軍空軍戰機連日在台灣西南空域演訓。（圖／國防部提供）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）針對解放軍在台灣周邊進行軍事挑釁深表關切，並「強烈敦促」北京，勿在軍事、外交及經濟上壓迫台灣。對此，大陸外交部發言人華春瑩昨（4）日晚間回應，她強調，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，一段時間來，美方在售台武器、加強美台官方軍事聯繫等方面消極動作不斷，包括出台7.5億美元售台武器計劃，美軍機降落台島，軍艦頻頻過航台灣海峽等，「這些挑釁行動損害中美關係，破壞地區和平穩定，中方堅決反對並採取必要應對措施。」

華春瑩表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西。」

華春瑩強調，搞「台獨」是死路一條，中方將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀，「中方捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移。」

▲▼52架次共機擾台。（圖／國防部提供）

▲解放軍4日出動52架次共機進入台灣西南空域。（圖／國防部提供）

美國國務院發言人普萊斯於當地時間3日表示，美國非常關切大陸在台灣周遭軍事挑釁活動，這些作為可能導致誤判風險，同時削弱區域和平穩定，「美國對台承諾堅如磐石，這有助維繫台灣海峽與區域和平及穩定。」

對此，華春瑩也呼籲，「美方應糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為台獨分裂勢力撐腰打氣，以實際行動維護而不是破壞台海和平穩定。」
 

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