41歲事業有成「在室男」公開徵女友！網看1條件秒懂：很難

▲41歲「在室男」網上公開徵友五年了，但至今仍單身。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

實習記者黃品臻／綜合報導

澳洲一位41歲的男子5年前在網路上刊登廣告徵友，但至今為止仍然單身、找不到理想的伴侶，因此重新更新了徵友網站，不過細看他的徵友條件，也許能理解五年來沒有成功找到伴侶的原因。

來自澳洲阿得雷德（Adelaide）的皮奇尼克（Daniel Piechnick）是位事業有成的企業家，還曾在2014年奪得澳洲拼字遊戲冠軍，雖有與幾位女性相處過，但都沒有順利發展下去，且從未與異性發生過性關係。

▲皮奇尼克為了徵友，自行架設了一個網站。（圖／翻攝自singleguyfromadelaide）

皮奇尼克在徵友廣告上寫道，想找事業心強、受過教育、見多識廣，且能在「知識層面」有交流的女伴，年齡不拘，「如果你喜歡談論哲學、文學、科學或任何學術性的東西，那就更好了」。另外他也強調希望能找到一位和他一樣，沒有任何性經驗的伴侶。

然而5年過去，皮奇尼克依舊找不到理想對象，他也在近日上傳一部影片來更新徵友廣告，無奈地表示，「要找到一個沒有任何情感經驗或性經驗的人真的很困難。」

▲皮奇尼克徵友網站的「留言區」至今已多達50頁。（圖／翻攝自singleguyfromadelaide）

皮奇尼克徵友網站的留言至今已多達50頁，許多人留言表示一開始以為他的徵友廣告是詐騙網站，也有人對他的條件表示不悅，「所以你基本上就是在找處女啊，現在的男人真的是……」

不過多數網友都給予皮奇尼克祝福，「我不是你要找的女人，但我真心地希望你能找到她，你看起來很善良也很真誠，祝好運！」、「現在真的很難找到像你這樣有教養的好男人，如果你年輕一點的話我會選擇你，因為你是我的理想型，希望你能趕快找到她」、「總有一天你會達成你的目標」、「祝你好運，兄弟」。