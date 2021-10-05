共機4天149架次闖西南空域　陸委會報告：應注意中俄聯演作戰模式

▲中俄西部聯合2021演習。（圖／取自解放軍報）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍各式戰機自1日起，4天內共149架次進入台灣西南空域，其中，昨（4）日出動60架次更是打破單日最高紀錄。陸委會8月公布的兩岸情勢報告中，國防安全研究院研究員沈明室針對共軍演訓觀察指出，共軍已具備從不同方向攻台能力，且作戰重點轉移至我西南空域， 「我應密注中俄聯演採用的作戰模式。」

報告提到，因為天候因素，每年中共的軍事演習集中在5月至10月，不同軍種與不同戰區都會利用這段時間，進行例行性或針對性、突發性的軍事訓練與演習，以強化部隊本身的專業，擴大跨軍種與部隊的聯合作戰效益。

▲中俄西部聯合2021演習進行多兵種協同作戰。（圖／翻攝央視，下同）

除時間外，中共部隊演訓的層級與訓練課目也是觀察重點。報告指出，例行性演習會有時程的安排，但是遇到特殊事件時，也會刻意凸顯軍事能力以威懾假想對手，例如中共空軍對於臺灣西南空域的干擾持續進行。

此外，中共以多架次重型運輸機跨越南海進行首次飛行訓練，目的很明顯就是就遠程空中後勤投送進行演練。伊爾-76（運輸機）已經在南沙島礁基地測試過起降，未來如果南沙海域發生衝突，中共可以透過類似空中後勤支援，強化南沙戰備。類似運20的遠程航線也可以提供給戰略轟炸機使用，除宣示主權與展示作戰能力，將使中共空軍的飛行空域可以涵蓋整個南海九段線區域，等於實質管控南海空域。

在戰區聯合演訓方面，東部戰區8月17日出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力，「從台灣東南方向出線應是首例，證明中共已具備從台灣不同方向的海空攻擊能力。」

此外，中共首次舉辦「西部聯合2021演習」，邀請俄羅斯派遣東部軍區部隊參與，中俄兩軍混合編組，共同實施空中對地打擊、裝甲突擊陣地、火力破除障礙、機降奪取要點、無人機偵蒐集攻擊等5項聯合行動課目。

報告強調，中共陸軍訓練仍以連（分隊）、營級作戰能力測試為主，戰區級的訓練已經展開，但完整合成旅對抗的訓練及演習較少。西部戰區與俄羅斯軍隊的聯合演習可能成為中共旅級部隊執行戰役層級聯合作戰的模式，包含砲兵與直升機火力的整合，陸軍特戰與空降兵的協同作戰，隱形戰機殲20爭取空優，以殲轟7及殲1、殲16各型戰機對地火力打擊，轟6轟炸地面目標，運20實施空降，無人機監偵目標及以紅外線導引飛彈攻擊，已經成為基本作戰形態，國軍應及早思考防護與反制作為。