「條子鴿」書籍涉侮辱公署、毀謗　北市議員質疑「汙辱警界」

▲北市議會5日召開警政衛生委員會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

以「條子鴿」為筆名的酈姓退休警察發文惹議，先前曾聲稱，對駐日大使謝長廷養子開單而吞2支申誡，但事後遭到打臉，其出版「你所說的都將成為呈堂證供」一書內文受到質疑。針對條子鴿書中內容，台北市議員5日連番追問，認為嚴重污辱警界聲譽。

台北市議會5日上午召開警政衛生委員會，台北市議員簡舒培借閱放置於台北市議會圖書館的「你所說的都將成為呈堂證供」書籍，直指「條子鴿」在該書中稱，被資深學長帶去巡邏，並聽從指示從電線桿勾下裝有現金的牛奶罐，且之後被帶去臨檢酒店時，學長、長官喝到東倒西歪，還要他把槍彈繳回去，質疑該書傷害警察形象。

台北市議員許淑華提及，該書的出版商已於9月出面澄清，該書為創作文章，且出版社立刻提出下架、無條件退費等補救措施，倘若這是創作文，已經嚴重污辱警界聲譽，警察局應發聲明澄清，免得外界誤會。台北市議員王世堅也指出，別的事依法辦理偵查不公開，但此事攸關北市警察聲譽，難道檢察官與壞警察是一夥的嗎？

對此，北市刑事警察大隊表示，警局將書中認為誹謗或不實之處條列出來，並提供給檢察官依法傳訊，此案已於9月27日報請檢察官，並發函通知給當事者，將以侮辱公署和毀謗罪移送；而「條子鴿」預計明早會到行大偵訊，如果傳訊未到，會再發第二次通知。