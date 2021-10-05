北市7.2萬AZ二劑預約秒殺「轉搶新北名額」　蔡炳坤曝原因

▲蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央4日開放第10輪第2劑AZ疫苗預約，台北市7.2萬劑名額全數額滿，導致部分民眾只到預約新北市施打；但指揮中心當晚表示，北市應有12萬名額可預約，不懂為什麼要限量。對此，台北市副市長蔡炳坤5日重申，是考量各醫療院所量能，避免同一接種點不同疫苗造成混淆。

「COVID-19公費疫苗預約平台」第10輪提供50歲至64歲、7月22日前接種第1劑AZ疫苗的民眾預約接種第2劑AZ疫苗，4日上午10時起開放預約後，台北市7萬2880劑名額不到一天全數額滿，造成部分民眾還得預約其他縣市、到外縣市接種疫苗。

針對指揮中心稱，北市應有12萬名額可預約，蔡炳坤4日受訪時回應，由於北市要考量各醫療院所量能，包括目前正在同步接種流感疫苗，另一方面要避免同一個接種點、不同疫苗造成混淆，且近來有縣市陸續發生BNT、AZ疫苗抽取狀況，所以謹慎交代各醫療院所要引以為鑑，不可發生類似情形。

至於中央開放第10輪AZ第二劑預約，蔡炳坤指出，已經加開花博爭豔館3萬劑量能，尚須預留2萬多劑提供65歲以上長者接種第二劑，此部分將協調醫院開設特別門診，提供預約接種。

蔡炳坤補充，北市疫苗接種率截至10月3日止，第1劑涵蓋率已達70.9％，第2劑涵蓋率也有16.9％，我們將持續為市民提供疫苗接種機會。