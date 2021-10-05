「裙裝男」闖北市東區親子餐廳偷現金　隔兩天又回現場晃被逮

記者張君豪／台北報導

台北市大安區一家專營韓式風格親子餐廳「MINIME」1日深夜11點多遭到一名身穿裙裝、跟鞋的短髮男子入侵行竊，業者2日中午前來開門發現收銀機被打開拿走營業準備金約4千多元，警方獲報後調閱監視器展開追查，轄區敦南所警力3日晚間進行線上巡邏，逮捕涉案的王姓男子（34歲、有竊盜前科）。

▲王姓慣竊身穿連身裙裝戴口罩、1日深夜闖入該餐廳收銀機搜刮現金得手約4千元。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王姓慣竊身穿連身裙裝戴口罩、1日深夜闖入該餐廳收銀機搜刮現金得手約4千元。（圖／記者張君豪翻攝）

該餐廳業者投訴，他們是東區唯一一家親子餐廳，受疫情生意影響很大，1日晚間卻被闖空門，對餐廳營業狀況無異雪上加霜，小偷行竊過程均被店內監視器錄下，竊賊穿著連身裙裝的詭異行為讓人匪夷所思。

對此轄區警方表示：受理報案後鎖定犯案竊賊特徵，警員3日晚間巡邏時發現他正在失竊地點周遭散步，於是上前盤查逮人。王嫌落網辯稱他因缺錢花用，才會下手入店內竊取收銀機內現金，但事後都已花用殆盡，他向警方喊冤只偷了3千多元、並沒有被害人講的那麼多，警詢後仍依竊盜罪嫌將他函送法辦。

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