條子鴿再度神隱！寧花錢請律師說明也不現身　敢這麼做原因曝

▲條子鴿日前發文影射謝長廷之子關說害他遭記2申誡，遭舉報違反《社維法》。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者黃宥寧／台北報導

酈姓退休警員以筆名「條子鴿」成為作家，他於臉書發文影射攔查行政院長兒子，遭記2支申誡，立委莊瑞雄辦公室執行長林延鳳前往士林分局，舉報酈男違反《社維法》，警方請他上月24日到案說明，但他卻神隱。今（5日）警方二度傳喚，他仍未現身，僅由委任律師到案說明。據悉，他稱引起該次軒然大波爭議事件「都是聽辦公室同仁說的」。

今天上午10時40分，條子鴿委任姜鈞律師前往分局說明，據悉，委任律師稱「條子鴿所PO的文章，是從辦公室同仁口中聽見，並非他親身經驗」據了解，條子鴿選擇不現身是因為他不想露面，且不願意被媒體訪問及拍攝，大改過去積極曝光風格，且《社維法》只會進行裁罰，就算不到警局說明也不會遭通緝。

退休警察「條子鴿」酈俊睿為新黨北市議員侯漢廷辦公室副主任，他的委任律師則是侯漢廷議員服務處駐點，提供免費法律諮詢服務。但根據《社維法》「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，條子鴿選擇請委任律師出面幫他說明，付出的律師費恐比《社維法》罰緩還高。

條子鴿在9月4日在臉書粉絲專業《條子鴿》發文，稱自己因攔查行政院長兒子闖紅燈，不僅遭對方嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，他暗指該行政院長就是謝長廷，文章引起廣大熱議，他又在7日斬釘截鐵寫下，所有作品，都是分享自己經歷過的事情，沒有說謊也沒有杜撰，更強調絕沒有影射謝先生進行關說，提告是謝先生的權力，他問心無愧。

民進黨立委莊瑞雄北辦執行長林延鳳以8日以代表個人，赴士林分局提告。她秀出請託北市議員幫忙向市警局調閱條子鴿「從警期間是否曾因態度不佳，被記2支申誡」，市警局則正式回：「2007年在北市任職之後，期間並沒有因態度不佳之事由受懲處的紀錄」對此，林延鳳認為條子鴿散布不實謠言，影響公共安寧，已違反《社維法》。

