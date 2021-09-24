神主牌流落街頭藏秘辛？被爆連2代出事　無法保佑子孫遭請出家門

▲彰化溪湖鎮大突里長發現一卡藍色皮箱。（圖／讀者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮有民眾將祖先牌位放在行李箱，卻忘記帶走，又遭小偷光顧棄置路旁，最後被勇敢里長「開箱」，通報鎮公所和戶政事務所協尋失主，有一名陳地方人士昨(23)日看到媒體報導後，直指從神主牌上面第二十世祖涉公共危險、第二十世祖的次子犯罪被判刑，有可能家屬「嘸保庇子孫」，才把把牌位「請」出家門。

這起藍色皮箱放神主牌位事件，在溪湖小鎮鬧得沸沸揚揚，謝章啟指出，後來一查屋主，才知道疑似是一名租屋客遺落的，但說也奇怪，之前這空屋也被竊賊進入過，猜測有可能是小偷把皮箱偷了後，一打開才知道放了一塊祖先牌位，驚嚇之餘就隨手讓這卡皮箱流落在道路旁。

民俗專家廖大乙聽聞訝異不已，直呼金架母湯，先斥失主將祖先放在行李箱沒大沒小，也提到小偷誤偷到他人神主牌恐會衰萬年，「以前不會發生這種事情，這個賊會衰萬年，而且無法破解！」。

▲彰化溪湖鎮大突里長發現一卡藍色皮箱。（圖／讀者提供）

謝章啟說，擔任里長這麼久，第一次看到遺落祖先牌位，他於是按照牌位上的姓氏及名字，有請公所及戶政追查，最後查到是埔心人正要送他平安返家。

不過記者也隨著這公媽牌位上的名字往司法資料一查，來自各縣市同名同姓的刷一大排，有涉竊盜、也有公共危險….，不過這名陳姓地方人士指證歷歷，說這面神主牌第二十世祖19年前涉犯公共危險罪，第二十世祖的次子今年又犯罪被判刑，不過不管如何，有可能主人認為祖先沒庇佑後代，因此把神主牌隨意丟棄，謝章啟說，如果真的是這樣，這種行為真的很不應該。