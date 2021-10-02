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花蓮漫波飯店詭倒　檢警漏夜約談拆屋關鍵人

▲▼ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者王兆麟、林冠吟／花蓮報導

花蓮市國聯五日1日下午在進行漫波飯店的差除作業時，卻不慎突然倒塌，整棟建築物橫倒路中間，嚇壞不少當地居民，所幸並未傳出有人員傷亡。而最新消息指出，檢警1日晚間就已約談負責拆除的亞國機械工程行，並完成筆錄，也會陸續再詢問相關人員，目前將往公共危罪偵辦。

位於花蓮市區，建物高達40年的漫波飯店因老舊停業而進行拆除作業，卻不幸在1日下午拆除時因不明原因倒塌，整棟大樓橫躺在路中間，壓毀3輛汽車，更一度傳出疑似有騎士受困，幸好警方事後與失聯騎士取得聯繫，人車均安。負責拆除的亞國機械稍早也發布聲明，承諾會在2日上午登門拜訪周遭受影響的店家與居民，談論相關賠償事宜，強調一定會負責。

▲花蓮漫波假期飯店倒塌瞬間，疑見1狂奔人影，警消搜救中。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮漫波假期飯店倒塌瞬間，更疑似傳出有騎士壓在下方受困，所幸事後與騎士連絡上，人車均安。（圖／記者柯政誟翻攝）

花蓮縣府接到消息後，也立即派出軍警消等相關單位，抵達現場處理相關救災工作，並在2日凌晨2時許完成路面清除工作，預計在上午8時許進行路面刨除與劃設交通標線工作，以讓國聯五路恢復正常通行。

不過花蓮地檢署則指出，漫波飯店倒塌事件所幸無造成人員傷亡，但為重大事故，其相關責任歸屬、是否有工程疏失、施工人員是否符合拆除計畫等，都有待進一步調查釐清。

▲▼ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼ 檢調認定漫波飯店倒塌為重大事件，全案將朝公共危險的方向偵辦。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／記者柯政誟翻攝）

而承包的亞國機械行1日晚間也發表聲明指出，漫波飯店倒塌事件，會進行拆除作業主因就是建物年齡老舊，屬危老建物因此才會辦理危老更新，在拆除過程中因漫波飯店的1樓前方柱子為虛柱，並無太多支撐力，加上先前在幾次的地震與拆除過程中因震動龜裂，才導致此次意外事故發生，不過相關細節與整起事故原因，是否如亞國機械所說，都仍有待進一步釐清。

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