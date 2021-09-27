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社會 社會焦點 保障人權

快訊／不服爸媽管教！三峽16歲高中生放火燒家　法院晚間諭知收容

記者趙蔡州／綜合報導

新北市三峽區學成路一處社區27日凌晨發生火警，經查是一名16歲柯姓少年疑似不滿父母管教，竟然用蠟燭在家中各個房間縱火，最後還把大門反鎖不讓家人逃生。新北地方法院少年法庭27日審理案情，晚間9時55分開庭結束，柯姓少年諭知收容，送少年觀護所。

事件發生在三峽學成路一處社區，該社區大樓為14樓高建築物，起火戶內住5人，包含47歲柯姓男屋主、屋主47歲陳姓妻子、16歲長子、14歲次子及12歲么子。柯姓屋主27日凌晨在房間聞到怪味，起床查看後才發現家中多處起火，趕緊叫醒屋內其他人逃命。

柯姓屋主叫醒家人時，找不到大兒子相當焦急，但因為火勢越來愈大，只好先與其他3人一起從大門試圖逃生，沒想到大門卻怎樣都打不開，遂立刻打電話報警，接著跑到後陽台等待救援，最後4人被雲梯車順利救下。警消原本認為，大兒子仍受困屋內，但消防員拉水線入屋搜索後，卻沒有發現有人員受困。

警方調閱監視器後，才發現柯姓大兒子凌晨3時獨自出門，不久後房子就起火燃燒，認為柯姓大兒子相當可疑，經數小時的追查，上午8時許在鶯歌火車站附近超商找到人。柯姓大兒子向員警坦承，因為與家人吵架，一時負氣才會縱火，將大門反鎖，自行離家。

全案詢後依少年事件處理法、公共危險及殺人未遂等罪嫌，移送法庭偵辦。新北地方法院少年法庭27日審理案情，晚間9時55分開庭結束，柯姓少年諭知收容，送少年觀護所。

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