連2代出事讓神主牌流落街頭　專家：快搏筊求原諒否則禍延子孫

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾爆料溪湖鎮藍皮箱內的「神主牌」是2代子孫接連涉案判刑，認為祖先沒保佑，才氣得把牌位請出家門，對此民俗大師廖大乙指出，藐視祖先不尊重孝道，絕對會遭受果報禍延後代，如果不願意祀奉，也不應該用這種方式讓祂們淪落街頭，真的情何以堪。

▲彰化溪湖鎮大突里長發現一卡藍色皮箱。（圖／讀者提供）

廖大乙說，華人通常推行孝道會祭拜歷代祖先，除了對長輩尊敬、對自己的省思及對後代的教導，「列祖列宗何等重要，搬家搬到祖先牌位不見，還放皮箱，真的很不尊重，若是夫妻一定會離婚、單身者也會因此找不到姻緣！」。

廖大乙透露，行李箱是用來裝物品，不是拿來裝祖先，搬家要請移祖先牌位時，應該要放在紅色謝籃，放在行李箱「真的是沒大沒小」，祖先不會原諒這種粗心的行為，提醒失主請領回祖先後，要搏筊請求祖先原諒，並誠心懺悔，做善事迴向，告訴祖先不會再犯，也請祖先保佑子孫早日買到好的房子安置。

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

廖大乙強調，後代子孫沒有成就、找不到好工作、賺不到錢怪罪祖先祂們，沒保佑就丟了吧，這種行為真的很不可取。若是不想供奉，可以到納骨塔稟明地藏菩薩及祖先，將牌位與祖先金一起燒掉，代表緣起緣滅，但也最好不要這麼做，有祖先才有我們的今天，連祖先你都不尊敬，更何況朋友會尊敬你嗎，奉勸世人真的不要這麼做，一定會有果報。

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