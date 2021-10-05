張文傑／偷換低價標籤結帳換來詐欺罪責

▲擅自將賣場內的高價商品改貼上低價條碼結帳，涉犯《刑法》第339條第1項詐欺取財罪。（圖／視覺中國CFP）

林生於某日晚上前往其住家附近的商店，將原價新臺幣153元的「冷藏肉—豬龍骨1612克」商品標籤條碼，更換成91元的「冷藏肉—豬龍骨958克」標價條碼後，拿著商品去櫃檯結帳，致店員陷於錯誤，以91元計價收費。之後經賣場管理員發現有異而報警處理。經檢察官偵查終結，認為林生犯詐欺取財罪事證明確，向法院聲請簡易判決處刑；法官審核卷證後，亦認林生確實已犯詐欺取財罪，判處罰金新臺幣三仟元，如易服勞役，以新臺幣一仟元折算一日。

本案中，林生遭判處罪刑理由在於，其施用詐術方式，移除商品上「高價條碼」標籤，置換為「較低價條碼」標籤，客觀上林生雖有支付部分價金（91元）及取得與實際價格差價（62元）之利益，然如該商店員工知悉條碼標籤已遭移除，應該不可能同意出售及交付所購買商品予林生；法官因此認定，林生支付之部分價金不過為林生施用詐術行為之一部分，林生所詐得者並不是「價差利益」，而是所購「冷藏肉—豬龍骨1612克」之商品本身，所以法官認為其以此方法施用詐術，而使被害人員工交付所購買的商品，認定林生所為，犯《刑法》第339條第1項詐欺取財罪。

法官進一步審酌林生不思依循正途獲取商品財物，竟以更換標籤條碼方式詐欺被害人之方式取得財物，所為實屬不該，惟念林生無其他犯罪前科紀錄，犯後坦承犯行，態度尚可，並參以其犯罪手段尚屬平和，所詐欺取得之物品價值尚非鉅額等犯罪情節，兼衡其智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處罰金新臺幣三仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

另因林生詐欺取得之「冷藏肉—豬龍骨1612克」，屬於犯罪所得，本應宣告沒收，但因該商品已實際合法發還被害人，故依《刑法》第38條之1第5項規定，就不再宣告沒收。

古人云，「君子愛財取之有道」，奉勸大家切勿因貪小便宜而致官司纏身！畢竟從警察調查、檢察官偵辦，一直到法院審理判刑這段過程，其中壓力恐非常人所能忍受！

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●張文傑，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。