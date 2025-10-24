台中地檢、更保台中分會攜手企業中秋節送暖清寒更生人

▲臺中地檢署與更保台中分會「中秋送愛逗陣行」，台中高分檢檢察長林錦村（右4）、台中地檢署檢察長張介欽（左4），均親自到場（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了幫助清寒更生人能順利度過中秋節，台中地檢署與更保台中分會，聯手與多家當地企業，在中秋節前夕舉行「中秋送愛逗陣行」中秋節關懷清寒更生人活動，將關懷物資分送50戶清寒更生人家庭，傳達關懷情意及社會溫暖。

本次活動由臺中地檢署、更保臺中分會共同舉行，包含臺中市紅十字會、普安開發股份有限公司、龍德不動產開發有限公司、喜豐香食品有限公司均熱烈響應。活動於9月23日上午舉行，包含臺中高分檢檢察長林錦村、臺中地檢署檢察長張介欽、書記官長林希美、更保臺中分會主任委員廖學從、委員陳建達、臺中市紅十字會總幹事聶碧瑩、龍德不動產開發有限公司副總經理李麗疏等人，均到場共襄盛舉。

張介欽致詞時指出，為支持行銷更生商品及蔬果農作物，此次特別運用臺中地檢署緩起訴處分金，向「淺森林農場」購買50箱「柚子禮盒」，以期達拋磚引玉之功效。

他也特別感謝龍德不動產開發有限公司，每年中秋節提供中秋月餅禮盒，迄今已達15年。感謝喜豐香食品有限公司，捐贈喜豐香廣式月餅禮盒。此外也要感謝普安開發股份有限公司，長期以來捐贈更生保護業務經費，幫助更生家庭。

另外，臺中更保主任委員廖學從也表示，為達成法務部提出更生人幫助更生人之政策目標，更保台中分會以實際行動鼓勵支持創業成功的更生店家，採購中秋年節禮盒分送清寒更生家庭。中秋節前夕辦理公益關懷活動，希望能讓更生家庭感受到社會的接納與愛。