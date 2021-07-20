名牌控找代購下單12萬精品「秒失聯」！帳戶只剩11元　1關鍵挨告　

▲耿男向代購業者下訂12萬元精品，卻傳送假匯款照後，隨即失聯，遭對方提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

耿姓男子於2019年12月底、戶頭僅剩11元時，曾向簡姓代購業者下單購買多項名牌精品，價值達12萬4420元，不料，他竟傳送假的訂金匯款照，讓簡女誤信幫他代墊金額，訂購商品。直到簡女無法查出耿男匯款紀錄，且耿男隨後失聯，報警提告，全案曝光。對此，台北地院審理後，依詐欺取財未遂罪，判耿男拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年，可上訴。

判決指出，耿男（29歲）2016年間才因未繳消費款項，遭信用卡公司停卡，然而，他明知自身無資力可揮霍購買高檔名牌精品，仍於2019年12月31日至隔年1月31日，在代購群組內接續向簡女下訂Michael Kors手提包1件、Moncler女休閒外套1件及男上衣4件、Prada皮包及男上衣各1件、GUCCI皮包1件等12萬4420元的精品。豈料，耿男得知要匯訂金時，竟傳送假的匯款資訊，讓簡女誤信他已分別匯款3萬、2萬9180元，替其下訂商品。

直到簡女核對帳戶資料時，發現無法查出耿男匯款紀錄，且想找耿男聯繫時，對方隨即失聯，才驚覺自己遭受騙，而未寄出耿男所訂的精品。簡女認為，她因先行代墊高額貸款，且精品的尺寸異常，難以轉售，蒙受鉅額損失，故報警提告。

耿男到案坦承有向簡女下訂精品，事後未付款取貨，也確時有傳送假的匯款照及封鎖簡女，但他辯稱，因發現自身款項被女友花光殆盡，不知如何處理，才會選擇逃避。檢方調查，發現耿男帳戶在下單前餘額僅剩11元，向簡女下單後餘額也僅49元，期間內並未有超過1萬元的入帳款項，顯然不可能轉出3萬、2萬9180元。

此外，耿男表示，他因從事領現工作，月入2萬至3萬，有心和解但無力付款；不過，檢方發現，案發至今，不見耿男有任何行動，且耿男曾因信用問題遭到停卡，故偵結後，不採信耿男說詞，依詐欺未遂罪起訴。

台北地院審理時，耿男改口坦承犯行，並與簡女達成和解，法官審酌後，依詐欺取財未遂罪，判耿男拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年，可上訴。