法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

八德外役監推動正念減壓課程　協助收容人培養情緒穩定力

▲八德外役監獄10月起與三軍總醫院北投分院司法病房治療師合作，推動為期八週的「正念減壓」課程。（圖／法務部矯正署八德外役監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署八德外役監獄3日表示，為協助收容人面對日常壓力、提升情緒調節能力，八德外役監獄自10月起與三軍總醫院北投分院司法病房治療師合作，推動為期八週的「正念減壓」課程，由職能治療師葉俐君擔任講師，透過循序漸進的練習，引導收容人在混亂與情緒波動中重新找到安定、專注與自我照顧的力量。

八德外役監指出，課程每週一次、每次兩小時，採「體驗式學習」為核心。每堂課從正念呼吸開場，引導收容人回到身體、感受當下，逐步打開被長期壓抑的感受系統，進而認識自己的情緒流動。

八德外役監指出，課程內容包含身體掃描、正念行走、慈心練習與情緒觀照等主題，引導受刑人學習面對壓力時的第一個「暫停」，在衝動與行動之間開啟一段喘息空間。

治療師表示，多數收容人習慣以逃避、壓抑或情緒爆發來因應壓力，而正念課程強調的「不評價覺察」有助於收容人更清楚看見自己的情緒、自我保護模式與慣性反應。當內在被看見、被理解，人就有機會做出不同的選擇。

多位收容人在課程分享時表示，透過練習，他們開始學會與情緒共處;有人說「第一次感覺到自己真的有在呼吸」，也有人提到「原來不需要急著反應，安靜一下，心就沒那麼亂」。這些轉變雖細微，卻已成為收容人重新整理自我、面對未來的重要起點。

八德外役監強調，近年持續推動多元教化方案，特別重視心理健康與情緒調節課程。正念處遇能協助收容人提升覺察力、自我控制力與壓力因應能力，對降低衝動行為、強化復歸能力與重建生活意義皆具正向影響。未來也將持續與醫療及心理專業團隊合作，讓正念減壓成為收容人穩定身心、逐步走向改變的助力。

