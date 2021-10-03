魔術印刷廠2千假鈔換5百真鈔　學甲警破獲詐欺案

▲台南市學甲分局學甲派出所，破獲以千元假鈔兌換真鈔之詐欺案，查獲李姓等未成年犯嫌依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局學甲派出所於9月27日接獲旅館櫃台人員報案，稱在盤點帳務時發現刻有「魔術印刷廠印製」的2張千元台幣假鈔，調閱櫃台監視器後，發現是2名騎乘機車登記住宿的男子，持假鈔2千元繳納住宿費，在櫃台人員找回5百元真鈔後，並未投宿立刻逃逸，警方深入追查3日查獲2嫌到案擴大偵辦。

警方說，當時櫃員人員感覺可疑，立即盤點發現金錢損失後，馬上至學甲派出所報案，然而嫌犯所提供的住宿資料皆為虛構的年籍個資，學甲所警員顏嘉鴻雖立即調閱路口監視器，仍未調閱到該2名嫌犯所騎乘之機車，但顏員仍抱持著鍥而不捨的決心，持續調閱周邊沿線商家監視器，終於發現嫌犯行經華宗路時進入某超商，顏員認機不可失，立即調閱超商內監視器確認長相，並比對轄區治安虞犯資料庫確認2名嫌犯身分後，3日傳喚2名嫌犯到案。

警方調查主嫌李姓男子及林姓男子均未成年，持2張千元假鈔換得5百元真鈔，李嫌供稱假鈔是朋友給他的，全案依詐欺罪嫌辦，並擴大偵辦中。





學甲警分局長王子雄表示，顏員鍥而不捨、勇於負責的精神，展現警察強力維護治安，保障民眾財產安全，打擊犯罪之能力與決心實為警察之楷模，同時也呼籲如有商店家遭受此類不法假鈔詐騙，請逕洽分局06-7833208報案。