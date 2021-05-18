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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

張文傑／追逐進入他人屋內為何不成立侵入住宅罪

▲▼小偷，強盜，入室行竊，竊盜 。（圖／視覺中國）

▲未經屋主同意下便進入他人住宅，為何不成立侵入住宅罪？原因在於若是要追逐現行犯而進入他人屋內，屬於合法。（圖／視覺中國）

老黃駕車前往前妻阿月住處，先駕車在阿月住處庭院前猛然前進及後退數次，導致阿月住處內的友人小峰出門查看，小峰一看車內人為老黃，就持酒瓶向車子丟去，之後即返回阿月屋內，老黃因此心懷怨懟，未經阿月同意便下車追逐小峰至屋內。阿月隨即請警方前來處理，並對老黃提出《刑法》第306 條第1項之無故侵入住宅罪嫌告訴。案經檢察官偵查後提起公訴，一審法院判決老黃有罪，老黃不服提起上訴，卻遭二審法院改判無罪確定，結果何以如此，以下分析老黃無罪的理由。

《刑法》第306 條規定，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。又該條之罪，重在保護個人之住屋權，即個人居住之場所有不受其他人侵入留滯其內干擾與破壞之權利，故該條第一項之罪係以未經同意無故進入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦為構成要件。

所謂「無故侵入」，係指行為人無權或無正當理由，或未得住屋權人之同意 ，而違反住屋權人之意思，以積極作為或消極不作為之方式，進入他人之住宅或建築物，至其係公然或秘密、和平抑或強行為之，均非所問。又有無正當理由而侵入，其理由正當與否，應以客觀標準觀察，凡法律、道義、習慣等所應許可，而無背於公序良俗者，例如有搜索職務者之搜索，或追捕現行犯入內，或逮捕人犯入內，固均不能謂為無故，即如因訪親友、募捐款項、索討債務、投送電信、追覓家禽等而入他人住居處所者，既無背於公序良俗，亦不能謂非正當理由。

本件因小峰有擲酒瓶砸車之事實，並造成老黃車輛損害，因此老黃追逐小峰進入阿月之住處，二審法院認為小峰是毀損罪之現行犯，故老黃是以追逐「現行犯」小峰的意思欲找其理論而進入阿月屋內，應屬合法，而且亦為道德習慣等所應許可，無背於公序良俗，屬人之常情，可認有正當理由，自非「無故」侵入他人住宅。

綜上所述，二審法院認為老黃上述所為，與《刑法》第306條第1項之無故侵入他人住宅罪之構成要件不合；且現存之所有證據都無法證明老黃有侵入住宅犯行，自屬不能證明老黃犯罪，因此改判老黃侵入住宅部分無罪確定（侵入住宅罪只能上訴到二審，故二審不論判決結果如何，只要宣判就確定）。

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