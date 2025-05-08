加強緩起訴戒癮治療效果　台高檢與更保「聯合分區座談會」花蓮場

▲臺灣高等檢察署與臺灣更生保護會聯合舉行「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」花蓮場。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣高等檢察署與臺灣更生保護會聯合舉行「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」，7日到了花蓮場次，由台高檢檢察長張斗輝主持。本場座談會包含花蓮、台東等檢察機關與會，強調緩起訴戒癮治療或多元處遇優先原則，並善用更保資源、強化轉銜機制，深耕多元處遇以完善全人康復。

本次花蓮場由更生保護會董事長暨臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長洪培根、花蓮地檢署檢察長陳佳秀、臺東地檢署檢察長蕭方舟，以及臺灣高等檢察署主任檢察官王金聰等，共同參加。

張斗輝致詞時表示，營造一個溫暖有感的柔性司法是法務部長鄭銘謙上任後的重要政策，而新世代反毒策略行動綱領3.0的重點政策及目標為「阻斷供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」及「抑制再犯」推動貫穿式保護，即早介入減少毒害，同時優化緩起訴多元處遇措施。目前大多數檢察機關針對施用毒品案件的緩起訴戒癮治療比率都已達到30%以上的目標，接下來各檢察機關也要進一步結合更生保護及各網絡單位的力量，提供就業、就學及生活支持而使施用毒品者能穩定復歸，進而減少施用毒品者的再次施用。

另外保護司長洪信旭表示，毒品戒癮方式一直在改變，之前是機構式處遇，近年來則實施非機構式處遇，也就是貫穿式保護，特別需要結合檢察、觀護、更保等公私部門力量，今日臺灣高等檢察署提供一個讓檢察、觀護、更保等部門可互相溝通及分享經驗之平台，透過實際案例經驗分享，一定可以找出較佳的戒癮方式，協助這些吸食毒品者早日復歸社會。

花蓮地檢署檢察長陳佳秀指出，為貫徹新世代反毒策略3.0，當前亟需優化緩起訴多元處遇機制，兼顧藥癮者心理需求與社會復歸，並強調應以監督與輔導並重，並結合跨網絡資源，協助個案穩定戒癮。

會議隨後由花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩、臺東地檢署主任檢察官柯博齡，分別介紹該署之檢察戒癮業務執行現況並提出建議，臺灣更生保護會花蓮分會及台東分會則分別以「在社安網之下更生保護會的定位及執行工作」及「探討高齡更生人甫出監所面臨的困境，更生保護會得以發揮的功能與限制」，藉由業務交流及綜合討論，提升緩起訴戒癮治療的質量，協助藥癮者完成處遇，順利復歸。

▼「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」花蓮場，由法務部保護司長洪信旭致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

