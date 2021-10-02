「好市多拿手機1舉動」大GG 　資深會員到門口崩潰！一票人都犯錯

▲好市多場內其實禁止拍照！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多物美價廉，許多人會拍下價目表分享給親友，但其實該行為是不允許的！一名男網友哀號，當了會員10多年，昨（1）日在賣場拍照當場被工作人員阻止，讓他一臉莫名。事後走到門外查看，才恍然大悟「賣場內不能拍照」，文章曝光後，引發網友關注，「以前在美國賣場拍照，還被查看相機是否刪除照片！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》驚訝表示，昨日去賣場採買生活用品時，順手拍了一張照片，下秒一名身穿紅背心的工作人員上前制止，讓原PO滿頭霧水。

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直到結帳完，原PO向另一位員工反映狀況，得到了「門口有告示」的答案。原PO急忙查看，真相驚呆，「真的有餒，有人跟我一樣不知道賣場內不能拍照的啊？當了好市多會員十幾年，今天才知道賣場內不能拍照！」

▲大家急著入內，都疏忽場外的告示牌了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，引發近4千名網友熱議，許多人直言不知道+1，「通常不會管，你遇到正義感員工了吧」、「我看美國代購常跑到Costco和Outlet直播代購」、「曾經拍被提醒，然後當下就改視訊了」、「黑色星期五滿滿的相片直播」。

內行解釋，「以前在美國賣場拍照，還被查看相機是否刪除照片」、「速食店也不能拍照」、「以前好像有聽說過，其實很多商店都有禁止照相錄影，主要是不想店內行銷擺設策略手法被流出才規定，像是Youtuber進商店想拍攝都需要被允許才可以」、「這告示牌的存在時間，比你會員年資還長，實際上，便利商店也是不能攝影的地方」。

▼網友直言，其實超商也不能拍照！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）