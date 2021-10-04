他誇口「提供」100名AV女優　直播平台砸500萬簽約等無人怒告

▲直播平台簽約想找100名日本AV女優當宣傳，花了500萬發覺受騙提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

雷霆娛樂公司4年前為了在競爭激烈的直播界闖出一片天，找上顏姓男子簽約，雷霆出價500萬元，請顏男提供100位日本AV女優來台上直播、參加活動，結果顏男只介紹了幾個小牌女優來台就消失不見，雷霆娛樂憤而控告顏男涉嫌詐欺。台北地檢署認為，雙方契約中的「提供」定義不明，全案屬民事糾紛，2度處分不起訴。

據了解，顏姓男子娶了日本女子為妻，曾因把日本風化產業中的「無料案內所」搬來台灣，僱工在台北市林森北路街頭舉牌招攬日籍遊客，以介紹台北情色產業，並由養生館安排小姐提供半套服務為業，2020年才因涉嫌媒介性交易，被依妨害風化罪嫌起訴。

▲被告顏姓男子曾在台北市經營「無料案內所」被起訴媒介性交易。（資料照／記者周宸亘攝）

熟悉日本風化產業的顏男早在2017年間，就向雷霆娛樂公司負責人表示，有辦法介紹日本AV女優來台演出，當時正想打造全新直播平台的雷霆娛樂得知後，希望藉此噱頭能打響名號，簽約由顏男提供100位女優參與直播或活動演出。

沒想到顏男拿了錢之後，只介紹了幾個女優來台，就不再履約，被控雷霆娛樂負責人指控涉嫌詐欺，顏男因此一度遭到通緝，台北地檢署先前已經處分過不起訴，經高檢署再議發回重新調查，顏男又傳喚不到，再次遭通緝後才到案。

▲檢察官調查，顏男的確曾接紹過幾名AV女優來台，因雙方契約定義不明，詐欺罪嫌不足。（示意圖／Pixabay）

檢察官第2次調查認為，雙方簽約使用的文字是「提供」女優，並未說清楚所謂的提供是指把人帶來上直播，還是只要提供名單就好，而顏男除了拿出推薦的女優名單外，也的確介紹了4、5個女優來台參與活動，認為本案應是雙方當初簽約的真意問題，屬於民事糾紛，因此第2度以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

爆「染疫老師去過阿公店」 名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐