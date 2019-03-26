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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭芸言／調包商品標籤　高價低買涉詐欺

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▲▼超市，賣場，特賣，特價。（圖／pixabay）

▲將賣場內較貴的標籤撕下改貼較便宜的標籤，並持該物結帳，就構成詐欺得利罪。（圖／pixabay）

根據近日新聞，某賣場員工為了貪圖小額的利潤，而將價值較高的蔬果的標籤撕下，而改貼低價標籤後拿去櫃台結帳。相信大家都會直覺式的反應，這種行為一定不行，但究竟要被論以怎麼樣的刑責呢？

涉及的法律條文有刑法第339條（普通詐欺罪）及刑法第320條（普通竊盜罪）。刑法第339條，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。刑法第320條，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

其中，學者們認為詐欺罪要成立，須符合以下4個要件：1.施用詐術：就是行為人對相對人傳達不真實的訊息；2.相對人因而陷於錯誤：就是相對人相信不真實的訊息是真的；3.因為該錯誤而處分財產：相對人相信訊息後，把財產拿出來；4.因相對人的財產處分使施用詐術之人獲取利益：行為人因為相對人把財產拿出來的行為，取得一定的利潤。

竊盜罪的成立則有以下要件：1.未得相對人同意：就是沒有得到持有物品的人同意；2.破壞他人持有：把物品跟原持有人間的關係破壞掉。比如說：我把旁邊同學的鉛筆放進我的鉛筆盒中，一般人都會認為筆是我的了（因為在我的鉛筆盒中），這個時候原持有人的持有關係就被破壞了；3.建立新持有支配於自己或第三人實力支配下：例如我把鉛筆放進我的鉛筆盒中，我就已經完全掌握這支鉛筆了，這支筆就在我的持有支配下。

前述案例中，賣場員工將比較貴的標籤撕下再改貼比較便宜的標籤，並持該物品前往結帳時，就是對賣場的結帳人員傳遞與事實不符合之資訊的施用詐術行為。結帳的人員如果沒發現，而相信該結帳物品上的標籤，即符合了因行為人的詐術而陷於錯誤的要件。而當結帳完成時，賣場原本可以獲得更高額的金錢，但因為這樣的錯誤而有所損害，且施用詐術的人因此只要付出較少的金額，即可獲得該項物品而受有利益，即可認定該行為人成立詐欺得利罪。

但你可能會有疑惑的是，難不成結帳人員有發現標籤貼錯，那把標籤換掉的人就不會犯罪了嗎？這邊可以告訴大家，當然不是這樣的。當行為人將貴的標籤換掉而改貼便宜的標籤，並將物品拿去結帳時，就已經合於施用詐術的要件了，即便最後被賣場人員發現，也只是不成立詐欺得利罪的既遂犯，但仍然可以論以詐欺得利罪的未遂犯。

或許會有人覺得，這樣的行為難道不能成立竊盜罪嗎？實務見解曾對此做過討論，認為是不會成立竊盜罪的。因為竊盜罪的要件中，須「未得到相對人同意」而取走財物。但在本文的案例上，結帳人員結帳後當然會同意行為人拿走財物，所以是不會成立竊盜罪。

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關鍵字：法律,司改人權,郭芸言,法律白話文運動,詐欺,竊盜

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