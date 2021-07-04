　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

進口河粉謊稱產地台灣！　無良「越南王」加價賣詐42萬遭判刑

▲▼竄改越南河粉原料產地，「越南王」負責人遭判刑。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲廖姓負責人不只竄改河粉包裝產地，還將每箱加價300元授予加盟主。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市「港動國際公司」廖姓負責人擁有「越南王」、「港動吃鍋」等餐廳，但廖男為獲取不法利益，自108年起竟私下竄改越南進口河粉原料包裝，並加價300元賣給加盟業者，詐得42萬5250元；此外，廖男為了周轉，偽造合夥人印文、出售股份，詐得45萬元。案經檢方起訴，台中地院日前審結，依詐欺取財、偽造文書等罪判處廖有期徒刑2年6月，其中1年6月得易科罰金。

判決書內容指出，廖男為「越南王餐廳」、「港動吃鍋」負責人，108年3月起開放餐廳予大眾加盟連鎖經營，加盟主除了支付加盟金外，雙方也約定日後食材等原物料必須向港動公司進貨。廖男為提升餐廳所用河粉原料品牌價值，並避免加盟店知悉河粉供貨來源廠商，竟私下竄改包裝，將進口河粉改為「產地台灣」，誤導加盟業者以為河粉原料為台灣生產；且廖還將每箱30包、要價1050元的河粉加價，以每箱1350元之價格售予加盟主，自108年5月起至12月間，共計出售315箱予6間加盟店，合計詐得42萬5250元。

此外，廖男108年12月間因周轉不靈急需資金，竟向當時考慮投資的林姓男子佯稱另名邱姓合夥人（占45%股權）母親罹癌，有資金需求欲退股，欲以45萬元價格出售股份；隨後廖男在未經邱姓合夥人同意下，製作不實「結束營業及退出品牌加盟協議書」，同時偽造邱男署押、指印各2枚，藉此提高林男信任而允諾投資，以此詐得45萬元。

台中地院法官審酌，廖男身為公司負責人，從事加盟連鎖工作，原應誠實經營，對食材來源產地國家應如實標示，但廖卻為增加利潤，而更換包裝欺瞞欺瞞加盟主，隨後更為求資金周轉涉及偽造文書，考量廖犯後態度尚可，依詐欺取財、偽造文書等罪判刑2年6月，其中1年6月得易科罰金，全案仍可上訴。

▼廖男將越南進口河粉原料包裝竄改為「產地台灣」。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼竄改越南河粉原料產地，「越南王」負責人遭判刑。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼竄改越南河粉原料產地，「越南王」負責人遭判刑。（圖／記者白珈陽翻攝）

ET快訊
施打率太可怕！高雄3天接種7萬多劑疫苗　他分析高效4原因
獨／酒店妹窗邊求援　他直擊喬友大火索2命！讓人毛爆
快訊／菲律賓軍機墜毀　機上85人生死不明
受難家屬批林昶佐消費228　15次會議僅出席1次
快訊／批北市不疫調不匡列　台大醫施景中道歉了！
每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆：為何要一起關
悶壞！八里左岸周末湧人潮　民眾不戴罩開吃美食挨罰
婆婆含恨拔管落淚！　許聖梅悲慟「3大姑冷漠拒送終」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

桃園小吃店自行解封　老闆和2客人「違規內用」 挨罰

獨／酒店妹窗邊求援...直擊20年前喬友大火索2命　他曝靈異讓人毛爆

八里左岸周末湧人潮！不戴口罩開吃美食　17人挨罰最重1.5萬

進口河粉謊稱產地台灣！　無良「越南王」加價賣詐42萬遭判刑

宜蘭近千打火兄弟每人僅1套消防衣褲　消防局：2024年2套替換

只為洩壓！他尾隨男騎士「潑水」⋯下秒奔逃　1萬元飛了

快訊／花蓮堆高機翻落稻田！21歲駕駛遭重壓送醫搶救不治

男大生走向「員山福園」後消失　警消連4天動員陸空找人任務曝

16歲少女6樓墜落卡中庭遮雨棚亡　社區鄰居聽見巨響查看嚇壞

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

日本熱海土石流「捲走80戶」！　宛如滅村...20人失蹤2心肺停止

天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

桃園小吃店自行解封　老闆和2客人「違規內用」 挨罰

獨／酒店妹窗邊求援...直擊20年前喬友大火索2命　他曝靈異讓人毛爆

八里左岸周末湧人潮！不戴口罩開吃美食　17人挨罰最重1.5萬

進口河粉謊稱產地台灣！　無良「越南王」加價賣詐42萬遭判刑

宜蘭近千打火兄弟每人僅1套消防衣褲　消防局：2024年2套替換

只為洩壓！他尾隨男騎士「潑水」⋯下秒奔逃　1萬元飛了

快訊／花蓮堆高機翻落稻田！21歲駕駛遭重壓送醫搶救不治

男大生走向「員山福園」後消失　警消連4天動員陸空找人任務曝

16歲少女6樓墜落卡中庭遮雨棚亡　社區鄰居聽見巨響查看嚇壞

被強制匡列支出近萬元！他嗆市府須付全額　名嘴：不要鬧了台灣鯛

黃世傑自爆被請假　鄭運鵬：北市常演宮鬥「局長當戰犯剛好而已」

「同事廁所說我壞話」怎辦？　蔡尚樺高EQ反擊：憑什麼要我們忍耐

天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

鄧愷威挨轟2局丟6分　陳聖平雙安連7場上壘

首次還原319槍擊案後神秘微笑　邱義仁：表情只是尷尬

游錫堃賀美國國慶　感謝協助台灣增強國家防衛、提供疫苗資源

走超快！烟花颱風估周一生成恐發海陸警　大雨影響時程出爐

性感超模上街「正面全空」網看傻！　胸前一線、露骨盆褲裝辣翻

影／鄭亨敦硬叫《我結》暱稱「果凍」！太妍爆氣大吼：不准提到我

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

八里左岸周末湧人潮！不戴口罩開吃美食17人挨罰

桃園7人北上遊猴硐！男深夜抓蝦溺斃

為喬6萬債！多人街頭大亂鬥　群聚再罰156萬

快訊／高雄驚傳當街砍人　1男慘死

苗栗3議員遭電話恐嚇！嫌犯竟是衛生局長小叔

微解封遭疫情套牢　士林夜市週末空蕩蕩

老拳破窗一路追砍！高雄男殺死情敵

人夫機車上吻人妻　被告撇「不是她」…慘遭車牌打臉

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」

高雄重病父住院　小姊弟喝水3天充飢

獨／20年前喬友大火　酒店妹窗邊求援索2命

即／中火工人36米高跌落　當場無生命跡象

台中16歲少女6樓墜落送醫不治

高雄民宅崩塌奪命！兒心碎喊：媽妳在哪裡

更多熱門

相關新聞

全台8間「越南餐廳」吃過絕對回訪

全台8間「越南餐廳」吃過絕對回訪

喜歡越南料理嗎？總是對河粉、米線、炸春捲無法抗拒？充滿獨特口味和小點的越南美食讓大家總是一吃上癮，今天COSMO Angel就準備了全台8間最道地、最高人氣的「越南餐廳」，讓妳想吃就吃，不用去越南就能吃到最正統的越南菜！

「打包客人吃剩的」遭開除…餐廳女員工心碎

「打包客人吃剩的」遭開除…餐廳女員工心碎

在韓「越式河粉」必吃這家！合井站排隊美食

在韓「越式河粉」必吃這家！合井站排隊美食

文青風北越口味「油条」配河粉！

文青風北越口味「油条」配河粉！

台南越式餐廳　超開胃酸辣河粉

台南越式餐廳　超開胃酸辣河粉

關鍵字：

越南王河粉港動

讀者迴響

熱門新聞

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

遊日回台高燒住院！才知「誤闖恐怖禁地」GG了

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面