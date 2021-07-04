進口河粉謊稱產地台灣！　無良「越南王」加價賣詐42萬遭判刑

▲廖姓負責人不只竄改河粉包裝產地，還將每箱加價300元授予加盟主。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市「港動國際公司」廖姓負責人擁有「越南王」、「港動吃鍋」等餐廳，但廖男為獲取不法利益，自108年起竟私下竄改越南進口河粉原料包裝，並加價300元賣給加盟業者，詐得42萬5250元；此外，廖男為了周轉，偽造合夥人印文、出售股份，詐得45萬元。案經檢方起訴，台中地院日前審結，依詐欺取財、偽造文書等罪判處廖有期徒刑2年6月，其中1年6月得易科罰金。

判決書內容指出，廖男為「越南王餐廳」、「港動吃鍋」負責人，108年3月起開放餐廳予大眾加盟連鎖經營，加盟主除了支付加盟金外，雙方也約定日後食材等原物料必須向港動公司進貨。廖男為提升餐廳所用河粉原料品牌價值，並避免加盟店知悉河粉供貨來源廠商，竟私下竄改包裝，將進口河粉改為「產地台灣」，誤導加盟業者以為河粉原料為台灣生產；且廖還將每箱30包、要價1050元的河粉加價，以每箱1350元之價格售予加盟主，自108年5月起至12月間，共計出售315箱予6間加盟店，合計詐得42萬5250元。

此外，廖男108年12月間因周轉不靈急需資金，竟向當時考慮投資的林姓男子佯稱另名邱姓合夥人（占45%股權）母親罹癌，有資金需求欲退股，欲以45萬元價格出售股份；隨後廖男在未經邱姓合夥人同意下，製作不實「結束營業及退出品牌加盟協議書」，同時偽造邱男署押、指印各2枚，藉此提高林男信任而允諾投資，以此詐得45萬元。

台中地院法官審酌，廖男身為公司負責人，從事加盟連鎖工作，原應誠實經營，對食材來源產地國家應如實標示，但廖卻為增加利潤，而更換包裝欺瞞欺瞞加盟主，隨後更為求資金周轉涉及偽造文書，考量廖犯後態度尚可，依詐欺取財、偽造文書等罪判刑2年6月，其中1年6月得易科罰金，全案仍可上訴。

▼廖男將越南進口河粉原料包裝竄改為「產地台灣」。（圖／記者白珈陽翻攝）