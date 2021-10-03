知名鐵線廠遭控「捲20億搞失蹤」　中鋼也被詐！受害業者怒揭惡行

▲高雄市知名螺絲大廠陳老闆(右)在友人陪同下出面控訴自己被南部知名鐵線廠惡意詐欺 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

南部知名製造鐵線供應大廠被高雄一家螺絲大廠的陳姓老闆出面爆料欠款上億，同時陳姓老闆還到鳳山分局提告「商業買賣惡意詐欺」，同時他也出面接受媒體採訪表示「對方避不見面」，除了自己是受害人之外，還有不少中小型的工廠也被害慘，連中鋼也是受害人之一；實際走訪這家鐵線供應大廠，發現在這個月1日工廠已經斷電。

高雄一家螺絲大廠的陳姓老闆2日下午出面接受採訪，表示對方用「商務上的手法跟買家收錢，沒有交貨，然後去買貨卻沒有付錢，在短時間內收到非常多的錢，貨也不見了，錢也不見了，然後就跳票，短期間之內應該收到五、六億元，在兩個月內」，陳姓老闆指控對方應該是有計畫性的操作「跳票」，他粗估對方應該欠款將近20億。

▲高雄市知名螺絲大廠陳老闆表示桌上的支票都跳票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市知名螺絲大廠陳老闆在友人陪同下出面控訴自己被南部知名鐵線廠惡意詐欺 。（圖／陳老闆提供）

陳老闆也透露南部知名製造鐵線供應大廠的負責人，用這樣的手法，「應該有十來家受騙，不過這些受騙廠商擔心銀行或是客戶會擔心，所以有人不敢出面控訴或是報案，說自己被騙，但是依照目前所聽到或是了解，被騙的金額數字就有好幾億元了」。

陳老闆相當沮喪的說，自己是螺絲大廠，被捲走了大筆金額後，經營一度陷入困境，雖然目前還可以撐著，「需要一點時間把被騙走的錢補足」，不過坦白說，還真的是「傷到元氣」，但是有些被騙的中小工廠可能就「沒氣了」，他透露有人恐怕撐不住，不排除會因此而倒閉。

▲高雄市知名螺絲大廠陳老闆透露被害廠家還有「中鋼公司」 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然日前這家被指控「惡意詐欺」的鐵線供應大廠有傳出要跟債務人協商，可是陳老闆說：「他們是有打電話說要協商，但是實際上卻沒有協商的動作，所以事情發生很久了，目前沒有人有協商的實際情形，應該都只是訊息來往，或是電話來往，但是協商的動作都沒有，甚至對方的全家人都避不見面」。陳老闆一怒之下，在16日已經前往高雄市鳳山分局提告，偵查隊長郭譯隆也證實此事，表示的確有以「商業買賣惡意詐欺」受理此案，但由於案發地並不是在高雄市，所以受理後，會轉給該鐵線供應大廠的所屬分局來進行後續偵辦。

陳老闆在接受訪問時也透露中鋼也是被騙廠家之一，對此求證中鋼公司王錫欽表示確有此事，不過他強調本起案件對中鋼公司的影響不大。

▲高雄市知名螺絲大廠陳老闆已經向鳳山分局報案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）