危機處理「胖達人+洪瑞珍」風波　公關女王竟詐254萬下場慘了

▲曾為胖達人處理公關危機的吳子平，因公關公司經營不善為求資金周轉竟詐欺友人投資得手254萬元。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

在業界有「公關女王」封號吳子平，去年因仿冒三明治業者洪瑞珍爆出香港民眾食物中毒時，火速為正版洪瑞珍切割抵制風波，但看似戰功彪炳的她，所開設的公關公司在2018年間其實已資金周轉不靈，但她卻動歪腦筋到韋姓客戶誆騙海外投資機會前後詐取254萬，士林地方法院審結依詐欺取財罪1年4月。

號稱「公關女王」的吳子平，在新北市汐止區經營光鹽公關顧問公司處理各公司公關危機。2013年胖達人被踢爆麵包添有香精，當時擔任烘焙業者公關的吳子平表示，「一個天然麵包跟香精麵包，它其實整個成本是會有到5倍以上，最少5倍(價差)。」去年5月三明治業者洪瑞珍遭自家親戚仿冒商標「洪家手作三明治」在台灣及香港展店，卻導致逾百名香港人食物中毒，當時也是由吳女的光鹽公關受託處理，火速短短2天內以「品牌切割」為正牌洪瑞珍化解風波。

判決指出，對公關危機處理有一套的吳女，在2017年間明知公司已經營不善，想尋求資金周轉，在2018年以通訊軟體LINE向優而品國際有限公司負責人韋男佯稱，可以用廣告或上架等方式，為優而品公司推廣「加拿大黑熊有機咖啡」、「加拿大精釀啤酒」等產品，深信不疑的韋男並匯204萬到她戶頭。

食髓知味的吳女在同年2月6日日又向韋男佯稱想一起共同投資上海哈肯鋪，導致韋男又在同年同月8日匯款50萬到吳女帳戶裡。

吳女收取款項後並未實際用在廣告相關費用，及投資上海哈肯鋪公司，而是全用在她個人支出及光鹽公司支出。韋男多次詢問廣告上檔時間及投資情形，吳女卻都支支吾吾，韋男此時才恍然大悟自己遭騙，憤而提告。

吳女開庭時坦承犯罪，法官審酌她因自己公司經營不善，不思以正途尋求資金周轉，先後利用韋男對她的信任，詐取其財物，所為實有不該，迄今仍未與韋男達成和解，加上吳女在2013、2014年曾犯詐欺案件，遭判1年8月可易科罰金，法官認雖不構成累犯，仍見素行非加，依詐欺取財罪判處1年4月不得易科。全案可上訴。

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