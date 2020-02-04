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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／有理仍討不回？增訂消滅時效停止制度

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▲▼金錢，還款，欠債，錢包，信用卡。（圖／pixabay）

▲我國民法移植自德國，但只取「時效中斷」及「時效不完成」，忽略了「時效停止」制度。為保障權利人權利，緩解時效完成的不利益，增訂「時效停止」制度是當務之急！（圖／pixabay）

華人社會數千年來的文化強調「言必信，行必果」、「人而無信，不知其可」，欠債還錢被視為天經地義的事，但現行民法制定之初卻摒棄這種文化傳統，仿效德國法引進消滅時效制度，認為法律不必保護在「權利上睡覺」的人；也就是說，可以行使權利者經過一段時間不行使權利，就應該發生喪失權利的效果。然而，這種制度設計的合理性，應該是建立在權利人可以行使權利的基礎上，若不是權利人不行使權利，而是客觀上無法行使權利，時間經過後產生失權的效果，那就失去這個制度設計的目的。

現行民法認為，時效開始進行後，權利人行使權利而發生時效中斷進行效力的情形，僅有請求、承認、起訴及與起訴有同一效力之依督促程序聲請發支付命令、聲請調解或提付仲裁、申報和解債權或破產債權、告知訴訟、開始執行行為或聲請強制執行等事項，可是這些事項都是預設在「權利人可以行使權利」的情形上，卻忽略了「權利人不能行使權利」的情況。

例如，雙方議定買賣土地，沒有立即辦理過戶，該地因賣方欠稅近兩年後被稅捐機關禁止處分，該處分長達約13年，處分一經塗銷只剩一個月的時間可以辦理過戶，賣方在處分塗銷後也未通知買方，長達13年有「法律上之障礙」原因不能辦過戶，結果15年一到，賣方可以拒絕過戶，這樣公平嗎？

實務見解認為，民法129條規定所列舉之消滅時效中斷事由，並不包括時效開始進行後始發生法律上障礙之情形。惟倘此法律上障礙延續至時效期間終止時尚未排除，依民法第139條規定之同一法理，應認自該障礙排除時起，一個月內其時效不完成（最高法院99年度台上字第1205號判決）。但民法第129條時效中斷是延續同法第128條而來，故第129條之前提應係時效之進行無法律上障礙，才有後續第129條中斷之問題，若時效因法律上障礙而無從起算，根本不會有時效中斷之問題，然於請求權可以行使時，遇有民法129條中斷事由，尚得依第137條第1項中斷而重新起算，依「舉輕明重」的法理，於請求權因法律上障礙不能行使之情形，更亦應類推適用民法第137條第1項規定，於障礙事由中止時重行起算。

況且，時效因法律上障礙而無法進行，與民法139條時效不完成是不同概念。時效因法律上障礙而無法進行是指時效「無從進行」，而時效完成是指時效期間即將完成之際，因有請求權無法行使，或不便行使之事由存在，法律乃使已應完成之時效，於該事由終止後，於一定期間內暫緩其完成，使因時效完成而受不利益之當事人，得利用此不完成之期間行使權利，以中斷時效者，則為時效不完成。況且「法律上之障礙」也與民法139條「天災等自然事變」無相似性，實務見解將之類比援引，並不洽當，且嚴重限制權利人行使權利之期間，無異在懲罰權利人。

權利人無法行使權利卻要承擔時效經過的不利益，與時效制度係「懲罰在權利上睡覺」的立法目的明顯違背！因此，設置「時效停止」制度，讓有「法律上之障礙」等不可歸責事由，欲行使權利而無法行使權利者，將該段期間從時效進行期間內扣除，才能確實保障權利人之權利。

我國民法主要移植自德國，但德國法亦設有「時效停止」制度，然引進時卻只取「時效中斷」及「時效不完成」兩種制度，忽略了「時效停止」制度。為保障權利人權利，緩解時效完成的不利益，增訂「時效停止」制度是當務之急！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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