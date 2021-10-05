「我們不可能恢復疫情前生活」　醫曝完全解封2恐怖數字

記者黃翊婷／綜合報導

今日（5日）起餐廳內用免隔板，中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁4大類防疫規定，但民眾的生活是否能夠回到從前，兒童急診科醫師謝宗學在臉書PO文中坦言不可能，若以英國的情況推估，台灣防疫禁令若完全解封，每日恐怕會有1萬多人確診、30多人死亡，「不知道這樣的數字有多少台灣人可以接受？」

▲部分專家覺得政府太早鬆綁口罩規定。圖為台北市兒童新樂園解封人潮。（圖／記者黃國霖攝）

謝宗學5日在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」PO文表示，最近一直在思考，病毒共存、完全恢復疫情前生活，這個目標是否適合台灣的現狀，首先，觀察已經完全解封的英國（免戴口罩、不用保持社交距離），截至3日的統計資料，發現已接種兩劑疫苗的覆蓋率為66％，一週平均確診3萬2926人、死亡112人，一週平均死亡率為0.3％。

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接著，謝宗學以英國的數字進行推估，假設台灣完整接種疫苗覆蓋率也超過60％，而台灣人口約是英國的三分之一，要是國內防疫禁令完全解封，到時恐怕每日會有1萬多人確診、30多人死亡，「不知道這樣的數字有多少台灣人可以接受？」

謝宗學提到，未來感染新冠肺炎的死亡率可能會下修，但現階段接種兩劑疫苗還是有0.3％的死亡率，比流感小於0.1％的死亡率還高，而其他國家守不住的Delta變異株，台灣經歷屏東、新北某高中、新北某幼兒園3次群聚事件，還能做到接近清零，背後原因是邊境管控、堅實疫調、口罩政策和國民素質，創造出另類的台灣奇蹟，「別的國家是不得已才和病毒共存，難道我們要輕易放棄這樣的優勢，只為了回到疫情前的生活？」

▼▲全國維持二級警戒至10月18日。（圖／指揮中心提供）

至於能否回到疫情前的生活，謝宗學坦言即使有疫苗、有藥物，也不可能完全回到以前的生活，若要勉強這樣做，就只能接受英國目前的狀況，每日可能會有一定人數因病過世，但台灣也不能永遠鎖國，逐漸解除封鎖和開放邊境是必經之路，這有可能導致人命犧牲，所以必須審慎評估風險。

最後，謝宗學說道，和妻子討論過台灣的疫情狀況，決定就算疫苗覆蓋率提高、抗病毒口服藥物上市，或是政府放寬防疫規定，「我們家大概永遠不會改變外出即戴口罩的生活習慣，有生之年應該會和口罩長相廝守，我們覺得這樣的生活習慣才能保護家人」，因為疫苗和藥物都不是萬能的，要再加上口罩阻隔，才是最完整的抗病毒策略。

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