BNT保護力僅半年？　名醫揭2款疫苗保護力「別嚇自己」

記者黃翊婷／綜合報導

第十輪第2劑AZ、第1劑BNT昨日（4日）一開放預約，系統就被塞爆。對於現有疫苗的保護力，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO文中提到，美國史丹佛研究發現BNT保護力只有半年，但這是小型研究，人數少誤差會很大，而英國研究指出，AZ的有效保護力為半年到1年，BNT則大於1年，「不要自己嚇自己。」

▲我國BNT疫苗已到獲總量為332萬劑。（圖／記者呂佳賢攝）

蘇一峰表示，美國史丹佛研究找來40幾人調查，發現BNT保護力只有半年，但這是小型研究，人數少誤差會很大，而在英國百萬人的抽血研究中發現，2劑BNT產生的抗體能維持1年以上，「不要自己嚇自己。」

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接著，蘇一峰在留言區貼出先前撰寫的文章，內容指出，英國牛津大學研究發現，疫苗產生的體內抗體有效保護力，AZ推估為半年到1年，BNT大於1年，但其實這2種疫苗打完2劑抗體濃度都會快速下降，下降速度則是AZ大於BNT，AZ抗體的半衰期預估是82天，BNT則是112天。

蘇一峰說，抗體濃度是保護力指標，但不是唯一指標，牛津大學的研究者也建議無論是AZ或BNT，未來可能都需要加強針來增加抗體濃度，「另一個重大發現是，2劑AZ間隔時間越久，尖峰抗體越高；2劑BNT間隔時間越久，尖峰抗體反而降低。研究學者建議，縮短BNT的施打間隔，可以加強短期對抗Delta病毒的手段。」

▼第十輪疫苗接種明起（6日）開打。（圖／指揮中心提供）