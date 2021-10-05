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預約莫德納第2劑！孕婦卻被通知已混打高端　慌張衝疾管署結果曝

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲當事人在9/6打了第一劑莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名孕婦表示，她在9/6打了第一劑莫德納疫苗，幸運在9/29預約10/5僅剩的孕婦門診第二劑名額，沒想在施打第二劑莫德納的前一天早上，卻接到醫院通知說經查詢系統發現，她已在9/30打了高端第二劑。她分享請假衝到疾管署反映的後續，「大家苦苦等候第二劑預約通知的時候，時不時去查一下自己的預約平台是不是其實已經『被完成』了。」

「要注意『被完成』疫苗接種紀錄！」當事人4日晚間在PTT發文說，她當天早上跟預約施打第二劑的醫院來電者說明，她沒打高端，第一，9/6已打第一劑莫德納，第二劑怎可能混打高端？實務上根本不可以發生這種事，誰敢混打孕婦；第二，兩劑間根本沒有距離28天（孕婦四周後就可接種第二劑）；第三，她的健保卡根本沒有離身，怎麼會被註記打了不存在的第二劑？

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當事人指出，院方叫她一定要去查為什麼會有這種錯誤的系統登記，不然因系統已登記第二劑資料，他們也沒辦法幫她接種，因一切是以系統資料為主；她掛完電話後，馬上打給第一劑的接種醫院，告知他們把她的資料登記錯誤，請他們去處理更正，不然她無法打第二劑。

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

當事人說，預約第二劑的醫院建議，她去「大安健康中心」更正錯誤的系統；她也打了無數1922跟疫苗專線，不是打不進去，就是只能給她另一支電話無止盡轉接；她後來忍不下去向公司請假，下午衝到大安健康中心，櫃檯說他們沒有權限，叫她去台北市政府直接處理；北市府櫃檯幫她轉接負責疫苗的部門電話，電話裡的專員只能給她另一支電話，叫她打去查詢錯誤的系統怎更正，對方也無法處理。

文中提到，市府櫃檯阿姨看她很緊急，好心帶她去綜合櫃檯「當面」找人解決問題，但最後也只能「當面」幫她打電話給疫苗專線轉專員；好不容易等了很久的「請稍候」，終於轉接到另一個專員，最後對方聽完又只能幫她轉接，正在等轉接時，市府10分鐘電話時間限制到了，被掛斷了。

當事人寫道，最後她決定衝去疾管署，直接找人解決這個火燒屁股的錯誤；到疾管署等了20分鐘，終於有專員下來當面了解情況，問了她的個資後又上樓查詢，發現真的「被登錄」完成第二劑，而且是「被登錄」混打高端；專員回覆說他們今天接到很多民眾反應「被登錄」沒打的疫苗，所以他們現在也只能去查，詢看怎麼找人更正。

▼莊人祥回應，可能是施打第一劑的醫療院所，上傳資料時打錯了。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/20中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥出席。（圖／指揮中心提供）

當事人說，到了當晚8時40分，她的系統還是「被登錄」混打高端。她建議，大家苦苦等候第二劑預約通知的時候，時不時去查一下自己的預約平台是不是其實已經「被完成」了，這樣下去等到明年也是等不到通知的。

對此，《聯合新聞網》報導，指揮中心發言人莊人祥回應，可能是施打第一劑的醫療院所，上傳資料時打錯了。他建議，若有民眾出現該種情況，可查詢「健保快易通」App，看第二劑被登記在哪間醫療院所，請對方幫忙更正。

▼當事人發文。（點圖可放大／翻攝PTT）

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