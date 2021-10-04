防疫再鬆綁！他問「還會戴口罩嗎」網戰翻

▲口罩。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布二級警戒維持到10/18，針對口罩配戴的相關規範也有所鬆綁，不過，就有網友在網路上發文提問，如果之後配戴口罩的政策進一步鬆綁，不知道大家還願不願意繼續戴口罩，引起一陣熱議。

指揮中心表示，農林漁牧工作於空曠處（如：田間、魚場、山林）工作，須戴口罩，但應該要隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，但應該隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩，主管機關另有規定者，依其規定辦理。

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就有網友在PTT WomenTalk 板 以「如果口罩鬆綁你還會戴口罩ㄇ？」為題發文指出，看到新聞好像有地方政府討論鬆綁口罩，新加坡、英國、以色列等國已經示範很多次了，「如果宣布口罩鬆綁你還會戴口罩嗎」?

▼網友對於是否要繼續配戴口罩進行討論。（圖／翻攝自PTT）

對此，其他網友在留言處回應，「搭乘大眾運輸工具還是會戴」、「會欸，因為感覺還是有隱形傳播鏈」、「戴好戴滿，再來就是流感季節了」、「人多的地方還是會戴著」、「視環境而定。沒人室外不戴，但若人擠人當然要戴著」。

不過，也有另一派網友表示，「沒人區少人區就不會戴」、「太熱就不戴」、「不會，本來就該回歸正常生活」、「戴口罩超煩，嘴巴附近一直長痘」、「沒人區少人區就不會戴」。