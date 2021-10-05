即日起餐廳內用免隔板！　4大類防疫鬆綁規定一次看

▲中央流行疫情指揮中心放寬管制措施。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷、張靖榕／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布二級警戒維持到本月18日，不過從今天起部分相關措施已更加放寬，包括餐飲、宗教祭祀、超商和電子遊戲等休閒場所，集會活動則是室內80人、室外300人。儘管防疫措施不斷放寬，國內專家仍警告，目前疫苗覆蓋率還不足，本土連續加0情況也還要多觀察一段時間，「潛在風險仍存在」，民眾應做好自保措施。

二級警戒措施規定

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除了允許脫下口罩的地方外，外出一樣得全程戴口罩，必須社交距離，實聯制繼續實施，營業場所和公共場域也要做好人流控管和總量管制。

▼指揮中心調整戶外戴口罩規定。

▲▼餐飲管制措施和休閒娛樂場所放寬。

即日起放寬防疫規定場所

電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV和電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

視聽歌唱場所目前仍只能喝水和無酒精飲料，禁制引用酒精飲料，除飲用時間外全程必須戴口罩，唱歌也不行脫下；電子遊戲場所也須遵守1人1機。

宗教祭祀則是有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所入座可不限梅花座，但不可遶境。

餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。另外，針對電視主播，指揮中心也放寬保持適當社交距離，主播可不戴口罩播報。

▲▼國家公園、殯葬場所鬆綁措施。

此外，國家公園、殯葬場所、團體集會適度鬆綁，停車數減量，遊客服務中心以2.25平方公尺/人進行總量管制，山屋則是住宿量鬆綁為原數量1/2；殯葬場所同樣維持開放公祭，納骨塔訂總量管制；團體集會符合場所容留人數室內至少2.25平方公尺/人，室外1平方公尺/人。

▲團體集會鬆綁措施。

醫師憂心疫苗覆蓋率不足

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，目前第一劑疫苗覆蓋率為57％，第二劑覆蓋率更是遠遠不足，加上零星檢疫偷跑的問題，「潛在風險仍存在」，而疫苗覆蓋率最好要達到9成左右，才能有群體免疫力。

防疫鬆綁但難做到，黃高彬以KTV和進香團為例，雖規定唱歌要戴口罩，但民眾遵守程度是一個問題，尤其唱歌最容易噴口水，因此要全面達到標準較困難；宗教活動多是人群群聚，風險相對高一點，因此口罩要戴好；婚宴方面則建議仍要使用隔板和控制每桌人數。

黃高彬強調不論鬆綁措施如何，「自保」仍是最重要，「只要戴口罩，不怕變異株」，而在降級方面，如果能連續加零超過兩個潛伏期，大約28天，其實就可以降級了。