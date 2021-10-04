魷魚這部位竟然可以吃！ 他1招變身高級料理　網驚：我都丟了

▲有網友好奇魷魚「這部位」味道強烈，能否入菜食用 。（圖／翻攝《廚藝公社》）

記者陳致平／台北報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》播出後，引起全球追劇熱潮，影集中的角色、劇情走向引發多方面探討，甚至有人開發了類似劇中闖關的小遊戲。除了《魷魚遊戲》之外，還有網友分享，魷魚的某個部位其實可以食用，只是多數人因不善處理就把它扔進垃圾桶了。

有網友在臉書社團《廚藝公社》發文表示，先前曾有社員發問魷魚內臟可不可以吃，再次發文是為了詳細介紹這塊魷魚內臟是「魷魚肝」，這部位其實可以食用！這位網友解釋，「在日本超市購買時，店家會一併將兩者處理好，放在一起售出」，且魷魚肝吃法多種，有些餐廳會直接將其切片、做成刺身生食、也可作為海鮮粥的調味，豐富味道層次。

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▲原PO將魷魚肝做成肝醬油 。（圖／翻攝《廚藝公社》、免費圖庫pixabay）

原PO分享了自己喜歡的料理方式，將魷魚肝烤熟後再與醬油放在一起，做成「肝醬油」，沾一些海鮮類搭配食用也很不錯。不過，原PO也表示，或許魷魚肝的味道太過「有個性」，喜歡程度很兩極，多數人就把魷魚肝直接丟進垃圾桶。另外，魷魚肝在台灣取得也不便，因此接受度也不高。



一些吃過魷魚肝的老饕網友則分享了以下吃法，「我婆婆家會在炒魷魚時，把肝弄碎ㄧ起炒，覺得還蠻不錯的」、「切一小塊魷魚肝熬製粥品，會有滿屋子濃郁鮮味。」

許多人看完魷魚肝介紹後則是回應道，「恐怖呢」、「原來是肝...，我都直接垃圾桶」、「覺得很臭很腥，丟了」，有大膽的網友決定下次大膽嘗鮮，但也有人提醒，「魷魚肝可以吃，前提是一定要新鮮，重點也要會處理，冷凍退冰的魷魚肝就放棄吧。」

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