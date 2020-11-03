魷魚冰6天變質　11歲男孩誤食全身腫脹「恐終身洗腎」

▲東莞一名男孩誤吃過期海鮮，身體出現腫賬等現象。（圖／翻攝自網易視頻）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

大陸廣東東莞發生一起食安事件，一名11歲男孩嘉豪享用午餐時，吃了含有「魷魚」的便當後，臉部和四肢突然出現腫脹等現象，隨即送往醫院救治。經過醫生檢查後發現，男孩被診斷為「溶血尿毒症候群」(hemolytic uremic syndromeHUS)，未來將面臨終身洗腎的危機。據了解，魷魚是一種鞭魷科的物種，其表面有許多細菌，若長期放冰箱裡，不但不能保質，還會滋生大量的病菌。

綜合陸媒報導，嘉豪的家人9月底在超市購買一盒魷魚，但為了趕著回家鄉，便把它放在冰箱裡，卻沒想到幾天後，嘉豪和16歲的姐姐留在家中，並從冰箱拿出魷魚來煮食。嘉豪吃完後，突然腹痛、拉肚子，大便中還出現鮮血的顏色，家人發現後將他送往醫院，結果被醫生診斷為「溶血尿毒綜合症」，由於姐姐吃的份量較少，所以沒有出現腹痛等狀況。

東莞市婦幼保健院兒童重症副主任周新龍表示，溶血尿毒綜合症是兒童常見的急性腎衰，隨時引起腦水腫和腦部微血栓，而死亡率則為5%。周新龍指出，嘉豪腎功能有50%可能完全恢復，另外50%則發展為慢性腎衰，需要終身接受洗腎，目前接下來的2到4周，是非常關鍵的時期。

據悉，陝西省西安7月曾發生一起食安事件，一名7歲女孩在街頭購買一串魷魚進食後，肚子出現不適、嘔吐，大便中也出現鮮血的顏色，並導致4年前患有的疾病「過敏性紫癜」，再度復發。