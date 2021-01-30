魷魚買回家煮5分鐘　竟開始溶化「最後只剩殘渣」

記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一名女子近日在市場購買了一袋魷魚，但回家用滾水烹煮幾分鐘後，魷魚竟在水中「溶化」，消失到只剩下零星的殘渣。對此，專家表示，該份魷魚可能做過「吸水泡發」的處理，然後又經過長時間的烹煮，才導致出現「溶化」的情形。

從女子上傳的影片中可以發現，她將大約兩斤的魷魚放入了鍋子中烹煮，並拿出了定時器計時，才經過5分多鐘，魷魚就開始消失，鍋中的水則變成了白色，表面漂浮著許多泡沫，到了約8分鐘時，鍋中的水變成了粉紅色，魷魚已完全不見。

▼魷魚烹煮後只剩下殘渣。（圖／翻攝微博）



該部影片在網路上引起很大關注，許多人都認為該份魷魚應該有問題，正常來說不管煮多久，都不可能消失到只剩下殘渣；但也有人指出，魷魚本來就不能煮太久，都是稍微過水而已。

對此，中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠分析，這份魷魚可能經過「泡發」，原本一斤可以泡發成一斤半，多燒一會就「化」了，不過，就算是正常的魷魚，不夠新鮮的話，燒太久也會「化」掉。

中國農業大學食品學院副教授朱毅認為，最大的可能是魷魚被反覆解凍後，細胞已經被破壞，細胞中的液體流出，食材新鮮度下降，在生物學上叫「凍融」，加上長時間蒸煮，視覺上產生了「化」的感覺。

朱毅還說，海參等水產品也會有「凍融」的現象，另外，食材中的細菌腐爛、食材在大量吸水泡發後長時間蒸煮，也會出現「溶化」的情形。