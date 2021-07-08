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英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

▲▼活煮龍蝦的料理方式將在英國被明令禁止。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲活煮龍蝦的料理方式將在英國被明令禁止。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國正在立法禁止未來以「活煮」的方式，將龍蝦、螃蟹、章魚等無脊椎動物做成料理，因為「牠們也有痛感和知覺」。此前活煮龍蝦的方法無處不在，但近年來此種料理方式變得越來越有爭議，而類似的法律已經在紐西蘭、挪威和瑞士等少數國家實施。

綜合外媒報導，有越來越多研究證據指出龍蝦、螃蟹等甲殼類動物，是具有感知能力的生物，能感受到疼痛。美國媒體News Week報導，專家斯蒂芬妮博士（Stephanie Yu, Ph.D.）指出，在美國人道協會的一份報告中，有強而有力的科學證據能夠證明甲殼類動物是有感知能力的動物，能感覺到痛苦，但世界上大部分地區有關「人道屠宰」的相關法律都未將甲殼類動物列入保護範圍。

斯蒂芬妮博士說明，活煮龍蝦的做法似乎對這些動物造成了生理上的衝擊，牠們被放入沸水中後，會劇烈掙扎大約2分鐘，才會完全死亡，這種做法是「不必要的殘忍行徑」。

禁止活煮的法案正在英國上議院審議，英國當局擬將法案覆蓋範圍擴大到螃蟹、章魚、魷魚和其他有知覺的無脊椎動物。根據法案內容，人們將會被明令禁止活煮這些動物，若要料理，須先在下鍋前將牠們擊暈或冷凍，不僅如此，法條內容也提到，在這些動物活著時將牠們包裝起來也是違法的。

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