高雄國慶大戰！藍營發動免費送國旗　她狠酸綠營：只有嘴巴愛國

▲高雄市議會國民黨團發起免費發國旗活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今年國慶煙火將重返高雄舉辦，先前高雄市議會國民黨團遭市長陳其邁糗說辦公室沒放，為了展現決心，今（4）日發起「愛國家、護國旗」活動，將由國民黨籍議員服務處免費發送國旗，目標讓高雄家家戶戶國旗飄揚。國民黨團總召童燕珍也呼籲民進黨團應善盡職責，確實監督市府的國慶規劃。

高雄市議員邱于軒認為，國慶掛國旗原本應是非常基本的事情，但民進黨卻看到國旗就像照妖鏡一樣害怕得不得了，尤其蔡政府上任後用盡方法在消滅中華民國。她質疑連外交部的國慶影片都能讓玉山不見，民進黨到底是嘴巴愛國還是心裡愛國？

市議員陳美雅也表示，不知道為什麼民進黨對掛國旗這件事像洪水猛獸一樣的害怕，國民黨在議會提出高雄在國慶煙火的同時能夠廣掛國旗，市府卻表現消極的態度。她強調，如果國家慶典連這麼簡單掛國旗都做不到，那麼國民黨團會來廣發國旗。

▲高雄國民黨團發起免費送國旗活動。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會議長曾麗燕則表示，歡迎所有市民朋友到國民黨團的服務處索取國旗，讓高雄家家戶戶都有國旗飄揚，也讓歡慶國慶的氣氛像以前一樣。她並呼籲民進黨團以及無黨聯盟黨團，能夠一起加入這個愛國家護國旗的活動。

市議員陳麗娜認為，陳其邁對於國家認同感的問題，應該要再度表態，否則高雄可能成為第一個辦國慶煙火卻沒有旗海飄揚的城市，更呼籲陳其邁若國家認同感沒問題，應該在一心到十全、包括橫向的中山、成功、民權路口掛上國旗。

▲高雄市議會國民黨團在辦公室門口放上2面大大的國旗。（圖／記者賴文萱攝）

對此，民進黨團總召鄭光峰指出，民進黨一直以來就是愛國、愛台，愛國不需要等到國慶才去強調，呼籲國民黨團多用心思為加速城市進步而努力。

民進黨團幹事長黃文益也表示，國民黨平時在對中國的立場上從來不見如此擁護中華民國國旗，只有到了節日時才敲鑼打鼓來刷一下儀式感和存在感，真的愛護國旗、擁護中華民國不是靠儀式感說了算，從平時的表現才可以看出真心，希望國民黨朱立倫主席與所有國民黨政治人物，都可以勇敢地向對岸說出「中華民國」。