雙十連假　奧萬大推門票半價優惠+深度森療課程

▲奧萬大園區於國慶日和20、21分別推出門票優惠和森林療育活動（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

為慶祝中華民國國慶日，林務局南投林區管理處宣布奧萬大國家森林遊樂區於雙十節連假（10月9日至11日）期間，提供入園遊客半票優惠，10月21、22日也規劃有「深度森林療癒」體驗課程，歡迎民眾把握良機，前往奧萬大賞景攬勝、認識與體驗奧萬大專屬的森林療癒活動。

南投林管處長李政賢表示，漫步奧萬大森林步道，聆聽小溪潺潺涓流、蟲鳥爭鳴的大自然天籟，沐浴山色初紅、飛瀑涼爽的健康負離子中，享受涼風如徐的活氧與芬多精森林浴，臥看繁星明月，欣賞體驗季節變換的序幕，不僅可以一掃平日累積之疲勞，更可以淨化身心，讓人精神飽滿，目前秋高氣爽，正值暢遊奧萬大國家森林遊樂區的最佳時節。

深度森療課程方面，南投林管處指出，這次活動透過奧萬大自然教育中心專業的師資引導與課程規劃，第一天先透過環境體驗的引導活動，練習親近自然環境與舒緩內心壓力的方式，逐步將心靈安穩地交給森林，第二天透過健行抵達奧萬大秘境，感受森林的「環繞音效」，體驗入秋之際的森林美景，也創造屬於自己的獨一無二回憶。

奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿，以及深度森林療育課程等即時資訊，請參考台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/），或奧萬大網站（http://awdonline.forest.gov.tw/），或參考臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁，森療課程亦可撥打奧萬大自然教育中心（電話049-2974499/吳先生）洽詢。