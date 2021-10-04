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三階段管制！高雄國慶煙火「交通全攻略」　免費接駁車這裡搭

▲▼2021國慶煙火在高雄，煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶煙火將於10月10日於高雄市鹽埕區蓬萊商港施放。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2021國慶煙火將於10月10日於高雄市鹽埕區蓬萊商港施放！為因應當日活動，會場不提供停車位，周邊及旗津區將啟動三階段交通管制。高雄市政府加碼提供中央公園捷運站免費接駁車，捷運、輕軌及周邊公車都將加開班次並延長營運時間。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

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▲高雄國慶煙火周邊管制範圍。（圖／高市府交通局提供）

● 交通三階段管制

周邊交通管制將自10月10日12點起啟動，鹽埕區鼓山一路以東、興隆路（不含）以南、成功一路（不含；七賢二路至新光路）以西、中華五路（不含；新光路至復興三路）以西、臨海新路以北之區域陸續啟動；旗津區過港隧道將於3點開始管制、哈瑪星哨船街將於5點開始管制。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

▲國慶煙火機車臨時停車場。（圖／高市府交通局提供）

● 周邊22處Youbike2.0暫停營運

活動會場周邊22處Youbike2.0配合三階段管制暫停營運，請民眾於管制區外圍高雄女中站（含英雄路口站）及高雄國際會議中心借還。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

▲國慶煙火提供免費接駁車。（圖／高市府交通局提供）

● 大眾運輸攻略

大眾運輸方面，市府安排捷運中央公園站至高雄流行音樂中心免費接駁車，進場服務時間為15時~19時、散場服務時間為20時30分至22時，以5-10分鐘一班提供密集接駁服務。

捷運及輕軌則分別延長營運時間至23：30及24時，捷運加密至3分鐘一班，輕軌加密至7.5分鐘一班。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

▲高雄國慶煙火停車場轉乘指南。（圖／高市府交通局提供）

市府交通局建議，前往蓬萊商港及鐵道園區的民眾可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或輕軌C14哈瑪星站，步行即可到達會場；前往高流中心的民眾可搭乘輕軌至C10光榮碼頭站或捷運R9中央公園站再轉乘接駁車，再依導引步行前往。

另外，警察局呼籲用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車與接駁車及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

交通局再次強調，管制區內不提供停車位，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營高鐵站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代站旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場，以免受管制無法進入觀賞煙火。

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