　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶短片玉山變瑞士阿彭策山　江啟臣諷：國外的景色比較美

▲▼國民黨立委江啟臣質疑，產業的護國神山台積電被遺棄，台灣的護國神山，搞不清，這就是蔡政府的愛台灣。（圖／取自江啟臣臉書）

▲國民黨立委江啟臣質疑，產業的護國神山台積電被遺棄，台灣的護國神山搞不清，這就是蔡政府的愛台灣。（圖／取自江啟臣臉書）

記者林銘翰／台北報導

外交部3日表示，有民眾反應，今年國慶影片的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，目前已完成更新。對此，國民黨立委江啟臣批評，蔡政府對台灣的一景一物欠缺認識，口口聲聲說要宣揚台灣，但卻是國外的景色比較美，放任誤植事件重複發生。

外交部上午表示，有熱心民眾反應，國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，外交部已替換玉山主峰畫面，並在昨天完成更新國慶影片相關畫面，及13種語言版本影片。

江啟臣下午在臉書發文提及，2016年蔡政府上任的首個國慶酒會中，「夜市美食區」的大型看板裡，將香港街景當成台灣夜市，當時外交部表示，這是承包商製作的背板，外交部禮賓處雖有瀏覽上面文字，卻沒有注意到背板圖案。

江啟臣指出，2017年外交部發行第二代晶片護照，內頁錯把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，浪費8000萬元公帑，外交部將責任歸咎承包印製的中央印製廠。

江啟臣說，今年為慶祝國慶，外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士的阿彭策爾山區，同樣也推給外包廠商的錯誤而鬧出的大笑話。

江啟臣認為，蔡政府對台灣的一景一物欠缺認識，同樣的錯誤一再發生，出包時一律卸責承包商，負責把關、審核的外交部在哪裡？口口聲聲說要宣揚台灣，但卻是國外的景色比較美，放任誤植事件重複發生。

江啟臣表示，美國說要開放萊豬，政府就配合要人民吞；美國說要賣武器，政府就得擠錢來買，不顧排擠國產武器的採購預算；美國說要台積電的機密資料，政府就說給企業自行決定，現在竟連自己的護國神山也搞錯，這就是蔡政府執政治國的態度嗎？

江啟臣也質疑，「企業有難、政府神隱，政府出包、企業道歉，這就是民進黨的勤政、清廉、愛鄉土？」

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
快訊／台中16歲少年大安溪溺水　無生命跡象
快訊／萬里海水浴場25歲男溺水　搜救2小時未見人影
真子公主還有這筆錢！　拒3800萬嫁妝早就留後路
戴口罩、實聯制誰該先取消？　鄉民答案超一致
紅毯正妹「開中洞」靦腆一笑網戀愛　起底是才女導演
19歲騎士未二段左轉　遭車撞輾慘死輪下
喜宴賓客見「這道菜上桌」全跑光　網傻：你還留著吃？
父求「救救我的寶貝」美軍拎過鐵絲網　阿富汗女嬰現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟駁朱立倫「大麻立委」零提案　朱辦搬出鐵證：坐實該被罷免

阮昭雄交棒趙怡翔！　宣布備戰2024立委、不參與2022市議員連任

國慶短片玉山變瑞士阿彭策山　江啟臣諷：國外的景色比較美

可向總統直球提問　蔡英文IG破90萬！將拍Q＆A影片親自回答

「口譯哥」趙怡翔宣布參選2022大安文山區議員

國慶影片「玉山誤植成瑞士山」　外交部道歉了

國民黨團諷外交部成出包部　高喊愛台灣卻不識護國神山

國民黨議員拿資料指控陳其邁　他曝真相：反而打到韓國瑜

恩主公誤打BNT原液　遭新北衛生局裁罰25萬元

淡水漁人碼頭煙火秀即將登場　侯友宜：還是建議戴口罩

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

陳柏惟駁朱立倫「大麻立委」零提案　朱辦搬出鐵證：坐實該被罷免

阮昭雄交棒趙怡翔！　宣布備戰2024立委、不參與2022市議員連任

國慶短片玉山變瑞士阿彭策山　江啟臣諷：國外的景色比較美

可向總統直球提問　蔡英文IG破90萬！將拍Q＆A影片親自回答

「口譯哥」趙怡翔宣布參選2022大安文山區議員

國慶影片「玉山誤植成瑞士山」　外交部道歉了

國民黨團諷外交部成出包部　高喊愛台灣卻不識護國神山

國民黨議員拿資料指控陳其邁　他曝真相：反而打到韓國瑜

恩主公誤打BNT原液　遭新北衛生局裁罰25萬元

淡水漁人碼頭煙火秀即將登場　侯友宜：還是建議戴口罩

德保拉被韓職鎖定　餅總：左投是最大優勢

全大運／鄭兆村破70M為全運熱身　別比東奧差盼往正確方向前進

桃園蘆竹化學工廠起火濃煙竄天　1樓儲少量酒精警消急佈線灌救

陳柏惟駁朱立倫「大麻立委」零提案　朱辦搬出鐵證：坐實該被罷免

快訊／台中大安溪高鐵橋下驚傳溺水！16歲少年無生命跡象搶救中

台南BNT校園疫苗施打58262人　接種完成率65.3％

億萬富翁接愛女回家…遭「90噸打樁機」砸爛雙亡　事故調查結果曝

「全球隱形冠軍」文賀五廠燃燒18小時　移工返火場救1人

「最美經理」孟潔辣穿透視白襯衫　1.2萬人爭看35秒下衣失蹤片

《魷魚遊戲》首次拿下美榜！外媒盛讚：比《飢餓遊戲》更寫實

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

政治熱門新聞

F-16掛彈升空、防空飛彈追監畫面曝　空軍嗆：怎能讓敵機飛在頭上

明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

傳下令「集體缺席」美台國防工業會議　國防部回應了

「台積電有難、蔡英文神隱」　羅智強：百年國恥！

國慶影片出大包　玉山空拍畫面竟變成瑞士高山

新北KTV、桌遊店開放採申請制　侯友宜：須市府書面審核通過

金六結軍人涉助Toyz運毒　陸軍六軍團：對毒品零容忍全力配合偵辦

恩主公誤打BNT原液　遭新北衛生局裁罰25萬元

戶外戴口罩規定5日鬆綁　侯友宜最新說明

1000元高雄券全台都可領　她痛批欺騙市民

「郭董女兒不知道岳飛是誰」　趙少康：民進黨政府去中國化的結果

國慶影片「玉山變瑞士山」　外交部道歉了

「反獨反到要促統根本沒藥救」　蔡詩萍：九二共識就是一步死棋

雙鐵員工闖關打疫苗讓人心酸　他嗆：這就是蘇貞昌的用生命催疫苗？

更多熱門

相關新聞

國慶影片「玉山變瑞士山」　外交部道歉了

國慶影片「玉山變瑞士山」　外交部道歉了

國慶日即將到來，外交部推出國慶文宣影音短片《2021，台灣有你》，卻將玉山空拍照誤植成瑞士阿彭策山區。外交部3日道歉，並表示接獲民眾反映後，即向製作廠商查證，經確認畫面誤植後，外交部立即於同日（10月2日）全面更新國慶影片相關畫面、同步更新13種語言版本，並已通知駐外館處使用新影片連結。

國民黨團諷外交部成出包部　有眼不識護國神山

國民黨團諷外交部成出包部　有眼不識護國神山

國慶影片出大包　玉山空拍畫面竟變成瑞士高山

國慶影片出大包　玉山空拍畫面竟變成瑞士高山

國慶連假恐變天！颱風活躍時間曝

國慶連假恐變天！颱風活躍時間曝

駐尼國大使吳進木請辭獲准　外交部：申請退休

駐尼國大使吳進木請辭獲准　外交部：申請退休

關鍵字：

國慶國慶日外交部阿爾卑斯山玉山江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面