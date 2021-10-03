國慶短片玉山變瑞士阿彭策山　江啟臣諷：國外的景色比較美

▲國民黨立委江啟臣質疑，產業的護國神山台積電被遺棄，台灣的護國神山搞不清，這就是蔡政府的愛台灣。（圖／取自江啟臣臉書）



記者林銘翰／台北報導

外交部3日表示，有民眾反應，今年國慶影片的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，目前已完成更新。對此，國民黨立委江啟臣批評，蔡政府對台灣的一景一物欠缺認識，口口聲聲說要宣揚台灣，但卻是國外的景色比較美，放任誤植事件重複發生。

外交部上午表示，有熱心民眾反應，國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，外交部已替換玉山主峰畫面，並在昨天完成更新國慶影片相關畫面，及13種語言版本影片。

江啟臣下午在臉書發文提及，2016年蔡政府上任的首個國慶酒會中，「夜市美食區」的大型看板裡，將香港街景當成台灣夜市，當時外交部表示，這是承包商製作的背板，外交部禮賓處雖有瀏覽上面文字，卻沒有注意到背板圖案。

江啟臣指出，2017年外交部發行第二代晶片護照，內頁錯把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，浪費8000萬元公帑，外交部將責任歸咎承包印製的中央印製廠。

江啟臣說，今年為慶祝國慶，外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士的阿彭策爾山區，同樣也推給外包廠商的錯誤而鬧出的大笑話。

江啟臣認為，蔡政府對台灣的一景一物欠缺認識，同樣的錯誤一再發生，出包時一律卸責承包商，負責把關、審核的外交部在哪裡？口口聲聲說要宣揚台灣，但卻是國外的景色比較美，放任誤植事件重複發生。

江啟臣表示，美國說要開放萊豬，政府就配合要人民吞；美國說要賣武器，政府就得擠錢來買，不顧排擠國產武器的採購預算；美國說要台積電的機密資料，政府就說給企業自行決定，現在竟連自己的護國神山也搞錯，這就是蔡政府執政治國的態度嗎？

江啟臣也質疑，「企業有難、政府神隱，政府出包、企業道歉，這就是民進黨的勤政、清廉、愛鄉土？」