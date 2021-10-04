唱歌全程戴口罩！娛樂場所開放可喝水、使用間隔須達30分鐘

▲10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

考量國內疫情已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心今(4)日宣布，自今日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級，其中針對開放的娛樂場所的詳細規範包含，從業人員6成以上需已施打至少一劑疫苗滿14天、顧客間使用間隔須達15分鐘、須全程戴口罩，以及在遊戲區域內全面禁止飲食並保持社交距離等。

經濟部商業司曾碧雲專委表示，明起將有條件開放部分休閒娛樂場所，其中電子遊戲場所跟資訊休閒場所需以一人一機的方式遊玩，全程需戴口罩並且禁止飲食，每次顧客把玩離開後就須立即消毒機台，並且需間隔至少15分鐘才能提供下一組顧客使用。

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另外民眾關心的MTV及KTV等場所，則是除了開放飲水(含飲料)外，其餘包括使用麥克風時都須全程戴口罩，且每組顧客消費完畢後，除了要清消包廂環境外，距離下一組顧客使用需間隔至少30分鐘，營業前須向地方政府申請復業。

至於桌遊和麻將休閒場所，除了遊戲遊具和桌面都要在玩完後立刻做清消並間隔15分鐘，也須全程戴口罩，且顧客在接觸遊具建議須戴手套，遊戲區域內禁止飲食，若有提供教學服務，則應保持社交距離，且教學完畢後則須立即進行手部消毒和更換口罩。