維持二級到10／18！管制再鬆綁「餐廳不限隔板、1.5公尺間距」

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今再度宣布防疫鬆綁，但10/5～10/18仍維持二級警戒，餐廳內用可以不限隔板或1.5公尺間距，超商販售茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售。

行政院院長蘇貞昌上午表示，觀察中秋連假後之疫情發展後，國內疫情確有趨緩，要特別感謝國人同胞在連假期間仍然遵守防疫規範，未來除邊境管制強度仍須持續外，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整。

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蘇貞昌說，包括休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，可進一步適度鬆綁及調整。

指揮中心今也宣布，一樣規定外出全程佩戴口罩，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目要實聯制、保持社交安全距離，另外，餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距，但室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，而宴席開放離桌進行敬酒/茶等社交互動，但要遵守室外300人，另外，也放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。

管制鬆綁如下：

1.電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭式KTV)、桌遊、麻將休閒館營業場所。

2.宗教祭祀：

(1)有條件開放進香團、餐會活動。

(2)宗教祭祀場所入座，不限梅花座。

3.餐飲：內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒(茶)等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。

4.超商：茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售。

5.電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。

▲指揮中心公布管制措施再鬆綁。（圖／指揮中心提供）



