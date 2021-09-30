外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男見畫面傻眼…平台回應了

記者柯振中／綜合報導

台北一名高姓男子訂購外送，備註要送上公寓四樓，沒想到開門一看，發現餐點掉在地上，查看監視器畫面，發現外送員送餐上樓，直接把餐點甩在地上，當場被氣炸。

▲外送員餐點甩地上，男子見畫面傻眼。（圖／《東森新聞》）



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根據《東森新聞》報導，高男透過外送App，訂購了約200多元的外送，因為要去洗澡，因此備註「送上四樓」，後來收到「餐點已送達」的通知，打開門準備取餐，才發現沒看到人。

高男開門看了一下左右，都沒發現餐點，接著往下一看，才發現訂購的湯麵被丟在地上，裡面的湯還溢了出來，讓他十分傻眼，「今天重點這是吃的東西，放在地上就感覺不是很好。」

▼外送員拿到錢，餐點甩地上走人。（圖／《東森新聞》）



後來查看監視器，才發現外送員上樓以後，竟然是隨手將餐點甩在地上，人就下樓離開，氣得高男打電話詢問，卻還是沒收到道歉，只好向客服投訴，並公開事件。

依據監視器畫面，該名外送員上樓後，左顧右盼尋找顧客擺在門外的現金，找到以後隨手將餐點拋丟在地上，接著下樓離開，態度十分惡劣。

對此，外送平台說明，針對這起事件，將全額退款作為補償，也已經解雇亂丟餐點的外送員。高男聽完則說，希望後續不要再出現類似狀況，畢竟已經花錢了，誰也不想要餐點被這樣對待。

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