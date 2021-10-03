酒瓶狠砸12歲女！她顱內出血進加護　狠心繼父冷回：我在管教

▲潘男昨晚持酒瓶砸傷12歲繼女，造成繼女顱內出血住進加護病房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區潘姓男子疑因管教問題，2日晚間6時許與12歲繼女發生爭吵，過程中情緒失控持酒瓶砸向繼女頭部，造成繼女顱內出血、身體擦挫傷，一旁潘妻及3歲女兒受到驚嚇，繼女目前仍在加護病房觀察，無生命危險。事後警方循線通知潘男到案，但潘描述案情時神色漠然，似無悔意，目前警方已協助母女申請保護令。

據悉，潘男是粗工工人，與妻子育有12歲繼女與3歲生女，昨晚潘妻因故念了繼女後，繼女態度不佳，潘男見狀也一起管教，進而與繼女發生爭執，隨後拿起酒瓶朝其頭部丟擲並發生拉扯，造成繼女左肩挫傷、右額頭撕裂傷，頭部則有顱內出血情形，目前在大里仁愛醫院加護病房觀察，無生命危險。

與繼女發生衝突後，潘男步出家門離去，妻子立刻報警求助，警方循線將潘男通知到案，潘男製作筆錄時，稱認為孩子態度不好就應管教，坦承情緒失控才會動手，態度冷漠，警詢後便離開派出所返家。

警方表示，經查潘男有4次家暴通報紀錄，妻女尚不打算提告；目前已通報社會局介入，並協助母女申請暫時保護令，以防再次發生家暴問題。

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